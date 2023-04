Durant, LeBron y Embiid tienen armas secretas para ganar el anillo: inesperado, y son jugadores top

La fase decisiva de la NBA está resolviendo sus primeras eliminatorias entre los dieciséis equipos que todavía pueden ganar el anillo, aunque alguno lo tiene ya realmente complicado (como es el caso de Brooklyn Nets), y hoy Los Angeles Lakers, Phoenix Suns y Philadelphia 76ers son los que tienen un gran motivo para sonreír.

Aunque antes de que comenzaran las hostilidades las grandes esperanzas de estas franquicias pasaban porque la aportación de LeBron James, Kevin Durant y Joel Embiid fuera majestuosa, habiendo dado un paso adelante estas superestrellas cuando sus equipos lo han necesitado, están siendo tres compañeros suyos los que se han erigido como sus armas secretas convirtiéndose en verdaderos líderes en estos primeros partidos del play-off.

Rui Hachimura está siendo todo un descubrimiento en la franquicia californiana. El jugador japonés llegó al Crypto.com a mitad de campaña, pero sus números en el tramo final de la fase regular en ningún momento invitaban a pensar que el nipón podría ser un jugador importante en la pelea por el anillo. Sin embargo, la sorpresa es mayúscula con Hachimura ya que, sin haber mostrado LeBron y Anthony Davis su versión más arrolladora en los dos primeros encuentros ante los Grizzlies, el alero puede presumir de haber realizado una gran contribución hasta el momento con 49 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias en estos choques de la serie ante Memphis.

En la franquicia de Arizona es Devin Booker el jugador que está destacando de una forma más gratificante para los intereses de su equipo. El alero de 26 años ya está considerado para muchos allegados a la NBA una superestrella de la liga, pero todas las mirabas apuntaban a Durant como gran referencia del equipo, algo que no está sucediendo de tal forma a pesar de que los números de Kevin no están siendo decepcionantes. Eso sí, no son comparables con la majestuosa contribución firmada por Booker hasta el momento en los tres encuentros disputados ante los Clippers: 99 puntos, 8 rebotes y 15 asistencias.

Por último, y ya poniendo la mirada en la Conferencia Este, los Sixers cuentan como arma top inesperada con Tyrese Maxey, un jugador que ya ha ofrecido un rendimiento muy convincente en la fase regular y que en el momento más importante ha dado un paso adelante, tanto que está eclipsando la contribución de Embiid, la superestrella del equipo: su aportación en el play-off, 71 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias.