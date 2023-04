LeBron y Leonard voltean la NBA con inesperados aliados de lujo que acobardan a Ja Morant y Durant

Franquicias como Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadephia 76ers, Memphis Grizzlies o Denver Nuggets se han mostrado implacables a lo largo de la fase regular de la NBA, pero en los play-off la dinámica es totalmente opuesta para algunos de ellos. A pesar de tener todos estos equipos el factor cancha a favor, LeBron James y Kawhi Leonard demostraron anoche con Lakers y Clippers que no están dispuestos a rendirse a las primeras de cambio y gracias a estas dos estrellas los dos equipos del sur de California.

Los de púrpura y oro lograron una meritoria victoria en Memphis gracias a la aportación del mencionado LeBron James, quien tuvo que dar un gran paso adelante como líder de su equipo tras sufrir Anthony Davis un percance que le impidió estar en la pista durante un gran número de minutos. En tal caso, The King no estuvo solo en su guerra contra Ja Morant y, aunque La Ceja no ofreció su versión más arrolladora, hombres como Austin Reaves (23 puntos) o Rui Hachimura (29 puntos) se convirtieron en perfectos aliados para el jugador de Akron.

Algo similar sucedió en los Clippers. Aunque el equipo liderado por Kawhi Leonard no pudo contar con uno de sus jugadores referenciales, Paul George, la estrella ni mucho menos estuvo aislada en su duelo ante los poderosos Phoenix Suns de Kevin Durant y Devin Booker y, aunque su actuación fue la más reseñable a nivel individual (38 puntos anotados) entre todos los encuentros disputados, la contribución de Russell Westbrook fue capital para asaltar el Footprint Center de Arizona.

Es cierto que en el apartado anotador la actuación de Westbrook no fue especial boyante (9 puntos), pero el exjugador de los Lakers repartió 8 asistencias, capturó 10 rebotes y firmó una acción defensiva espectacular ante Booker para impedir que los Suns pudieran equilibrar el marcador en el tramo final.

Giro de 180º

Aunque únicamente se ha disputado un encuentro en cada enfrentamiento de play-off, el golpe sobre la mesa de los dos conjuntos angelinos ante equipos que cuentan con superestrellas del nivel de Morant o Durant fortalece de forma sobrenatural su candidatura para ganar el anillo esta temporada, algo totalmente impensable hace un par meses atrás.