Edwards, Durant y Curry no festejaron la medalla dorada en París; la figura de Wolves contó qué pasó

El Team USA dio la nota en los Juegos Olímpicos de París 2024 y se quedó con la medalla de oro después de una vibrante final con Francia. Fue 98-87 para el equipo norteamericano, que contó con una actuación estelar de LeBron James y los increíbles triples de Stephen Curry.

A más de dos semanas de esa gran victoria, se conocieron detalles increíbles que echan por tierra varios mitos que, generalmente, surgen en torno a las figuras de la NBA que juegan competencias FIBA como, por ejemplo, que nunca son sometidos a controles antidopaje.

De acuerdo con el relato de la figura de los Wolves, Anthony Edwards, esto no es así. Así lo contó durante su participación en el Podcast Fanatic Fest con el exjugador Jalen Rose.

"No voy a mentir, él (Kevin Durant) y yo nos hicimos un control antidopaje. No pudimos celebrar el triunfo en el vestuario de verdad porque él, yo y Steph (Curry) tuvimos que hacernos un control antidopaje o algo así", explicó una de las figuras del Team USA.

Las declaraciones de Edwards confirman que tanto el Comité Olímpico Internacional (COI) como la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se toman en serio estas pruebas con todos los deportistas, incluidos los jugadores NBA.

Estos tres jugadores tuvieron un protagonismo destacado en la victoria de Estados Unidos ante el combinado galo.

Por otro lado, Edwards contó sus sensaciones de formar parte de un equipo plagado de leyendas de la mejor liga de básquet del mundo. "Steph era el número 4, yo era el número 5, Bron era el número 6 y él Durant era el número 7. Cuando presentaban a Steph, el público se volvía loco. Cuando me nombraban a mí, dicen 'ehhh'. Pero luego presentaban a Bron y se volvían locos, y luego a KD y se volvían locos otra vez. El hecho de que yo estuviera ahí con ellos, creo que fue el mejor momento de mi vida", reveló.

