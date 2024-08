LeBron James gana oro en París pero no olvida a Manu Ginóbili y la Generación Dorada de Argentina

LeBron James fue el protagonista de la última publicidad de Nike, la firma deportiva que lo viste desde hace años. En un emotivo video, el jugador de Lakers confiesa que todavía no olvida la derrota ante Argentina en la semifinal de los Juegos Olímpicos de Atenas de 2024.

Las imágenes que se difundieron en la previa de la final del Team USA ante Francia muestran a "King James" haciendo ejercicio. En un momento de reflexión, se lo escucha decir: “Voy por mi tercer oro olímpico pero sigo pensando en mi primer bronce”.

Aunque la publicidad resalta la capacidad de James para seguir motivado a sus 39 años, esa frase pone de manifiesto el impacto que significó para Estados Unidos caída ante Argentina. Ese equipo era liderado por figuras como Manu Ginóbili, Luis Scola, Carlos Delfino y Andrés “Chapu” Nocioni.

Vale recordar que, en 2024, James era un joven de 19 años recién acababa de finalizar su primer temporada en la NBA como jugador de Cleveland Cavaliers de la NBA. Sus buenos rendimientos le valieron la convocatoria para representar a Estados Unidos en Atenas junto a otras estrellas como Allen Iverson, Carmelo Anthony y Tim Duncan, entre otros.

No regrets. @KingJames isn’t the type to get over a loss. Even if it happened twenty years ago. #WinningIsntForEveryone #Paris2024 @Olympics pic.twitter.com/ZkwPyvKdgw

Más allá de los grandes nombres, el equipo que conducía Larry Brown no mostró su mejor faceta y terminó perdiendo 89-81 ante Argentina. Ese día, Manu Ginóbili anotó 29 puntos mientras que James sólo marcó un triple en 3 minutos.

Tras el cimbronazo que significó esa derrota, el Team USA tuvo que verse las caras con Lituania, selección que fue derrotada por 104-96. Ese triunfo le valió a LeBron su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos.

Every team wants to beat the odds. One team is the odds. The reign of @TeamUSA Men's Basketball continues at the @olympics.#WinningIsntForEveryone #paris2024 pic.twitter.com/IAEJ0wSuP4