El otro Antetokounmpo llega a la NBA para marcar una época y avisa a Curry y Luka Doncic: futuro MVP

Victor Wembanyama es el nombre propio del momento en el ámbito baloncestístico, de eso no cabe la menor duda. El joven pívot francés de 18 años lleva muchos meses marcando las diferencias en Europa de una forma abismal y no han tardado los colosos en la NBA en centrar su atención con vistas a poder cerrar su incorporación en el draft. No obstante, como suele ser habitual en este ámbito, no ha sido ninguna de las franquicias que vienen peleando por el anillo en las últimas temporada la que ha podido hacerse con los servicios del crack galo, sino los San Antonio Spurs, un equipo que a pesar de estar dirigido por uno de los entrenadores más laureados de la competición, Gregg Popovich, lleva varios años encadenando decepciones.

Por ello, los Spurs no han titubeado en depositar en Wenbanyama sus esperanzas de resucitar deportivamente la próxima temporada y, tras esa novedosa incorporación, la franquicia podría tejer otras operaciones de alto calibre para poder fortalecer su candidatura al anillo.

Es cierto que todavía falta comprobar cuál es la adaptación del francés a una competición tan exigente como la NBA, pero el resto de estrellas de la liga como Luka Doncic, Nikola Jokic, Joel Embiid y Stephen Curry, entre muchas otras, tendrán un serio adversario en la carrera por el MVP, un galardón que este año ha caído a manos del pívot de los Sixers.

Su inspiración

Es más, otro de los jugadores más laureados de la NBA, Giannis Antetokounmpo, es el hombre con el que se viene comparando Wenbanyama durante los últimos meses. Con un poderío físico muy similar al del gigante griego, la gran virtud del francés reside en sus espléndidos porcentajes en tiros a media distancia y desde el exterior, algo que sumado a su envergadura podrían ayudarle a marcar una época en la competición.

Tiempo de espera

Eso sí, todavía faltan mas de cinco meses para que el jugador haga su debut oficial con los Spurs ya que en estas semanas están celebrando los play-off que esclarecerán al próximo campeón de la NBA y, sin tiempo para distracciones, LeBron James, Jokic, Jimmy Butler y Jayson Tatum ya saben quién es la nueva estrella a la que prestar atención a partir de la próxima campaña: Victor Wenbanyama.