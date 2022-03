Encrucijada para Kevin Durant y LeBron James: la NBA no da crédito

Si hay algo que esta temporada de la NBA nos está enseñando es que no se pueden hacer apuestas en firme a largo plazo en base a supuestos nombres propios en conjunción, ya que luego, en el mejor de los casos, estos, los súper equipos, apenas se sostienen sin lesiones entre los ocho mejores de su lado del charco americano. Prueba de ello, en sentido positivo, son Phoenix Suns, Memphis Grizzlies o Golden State Warriors, que no contaban (lo hacían poco) entre los primeros y ahora son candidatos de oro de pleno derecho; mientras que en el otro polo, el negativo, los Nets de Kevin Durant y Los Lakers de LeBron James se sitúan en la misma encrucijada, luchando por sobrevivir.

Nadie puede eximir de culpa a la estrella neoyorkina de la marcha de su equipo, ni mucho menos al de Akron de la temporada aciaga de los angelinos, por eso para ellos, especialmente para The King, se abre una prueba complicada y un reto mayúsculo. Para baremar ambos aspectos, basta mirar los resultados y las sensaciones en pista, además de un futuro incierto. Los de púrpura y oro volvieron a perder ayer, esta vez ante Raptors (103-114), y sus circunstancias, más allá de las derrotas o su falta de rigor defensivo, son alarmantes: saben que no pueden optar a Playoff por la vía directa ni nadie puede quitarles (Blazers y Spurs no parecen capaces) su plaza de Playin. Es más, casi conocen quién será su rival en esa eliminatoria: primero, Pelicans; después, si pasan, Wolves o Clippers. Y en horizonte Suns.

Con los Nets pasa algo parecido, solo que sus alarmas son menos agudas. Los de Steve Nash sí parecen tener armas para tratar de revertir su situación; con todo, la exigencia de la Conferencia Este y la pérdida de James Harden (amén del déficit de Kyrie Irving durante los partidos del Barclays) hacen de su perspectiva para la fase final algo similar a la de los de púrpura y oro: serán casi con toda seguridad octavos (o séptimos) y su rival serán Toronto o Cleveland.



Curry gana y convence con su socio infalible; los Sixers se desinflan

Con cuatro victorias consecutivas, Steve Kerr y Stephen Curry, que ayer se marcó un partido épico (47 puntos) ante Washington Wizards (126-112), pueden certificar que su crisis ha cesado. Han mejorado en defensa y todos los integrantes importantes de la plantilla han subido su aportación ofensiva, parece que calentando motores para el tramo decisivo de la temporada, pero es que además ha vuelto Draymond Green, que es crucial. Por su parte los Sixers, que parecían intratables, fueron desnudados por los Nets el pasado viernes y ahora parecen más vulnerables: anoche (con Embiid y Harden en pista) cedieron ante Denver Nuggets (110-114) y de los últimos cinco partidos han perdido tres.