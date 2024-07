Enes Kanter Freedom: “LeBron James es un dictador de la NBA”

El ex jugador de los Bolton Celtics fulmino a una de las figuras más importantes del básquet. Lo acusa de nepotismo en los Angeles Lakers y de mal manejo con sus figuras.

El pívot oriundo de Suiza, que actualmente se encuentra libre, siempre está envuelta en polémicas por sus opiniones poco populares y esta no es la excepción. Criticó a la máxima estrella de la NBA en una entrevista por la elección de su hermano Bronny, que se desempeña de base en el draft de este año y su manejo de vestuario “La razón por la que fue seleccionado en el draft es por LeBron, la razón por la que JJ Redick es el entrenador es por LeBron".

“Nobody wants to play with him… LeBron is literally the dictator of the NBA. He controls his narrative, if you go against his agenda, you get traded. Everybody knows it.”



Enes Kanter goes OFF on LeBron James 😳



(via @outkick / TT)pic.twitter.com/EXiq0PiyFK