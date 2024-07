Indignación total de LeBron James con los Lakers: se aleja otro All-Star para reventar el Oeste

Esta agencia libre se presentaba como un momento fundamental para los Lakers. La franquicia liderada por LeBron James y Anthony Davis necesitaba, de forma muy urgente, un cambio sustancial en su plantilla para afrontar la temporada con aspiraciones reales al anillo. Sin embargo, lejos de atraer a los grandes agentes libres que esperaban, los de oro y púrpura han sido incapaces de incorporar a nadie. Todo un drama para unos Lakers que saben que si no aprovechan estos últimos años de LeBron, tendrán una larga travesía en el desierto.

El culmen de la crisis de los Lakers ha llegado de la mano de Demar DeRozan. El que fuera escolta de los Chicago Bulls ha llegado a Sacramento Kings mediante un sign and trade con el que formarán un imponente Big 3, junto a Domantas Sabonis y De’Aaron Fox con el que esperan poder competir por el anillo. Y es que con DeRozan, ya son tres los agentes libres de calidad que se alejan de los Lakers para formar grandes equipos lejos de Los Ángeles. Pues, primero fue Klay Thompson, luego Jonas Valanciunas y ahora el mencionado DeRozan, los cuales optaron por proyectos más serios y alejados de los grandes focos.

