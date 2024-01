Es el eterno rival de Luka Doncic, comparado con Steph Curry y apunta a traspaso bomba en la NBA

La situación en los Atlanta Hawks comienza a ser muy complicada de sostener. El equipo liderado por Trae Young se ha convertido en una de las mayores decepciones de la temporada en el este. Donde se encuentran en la 11ª posición, algo que, tras haber llegado a Finales de Conferencia en 2021 supone un auténtico descalabro. Y es que, con una caída de este calibre, en Estados Unidos ya se comienza a vislumbrar una posible solicitud de traspaso por parte del mismo Trae Young, que está comenzando a perder el tiempo en una franquicia que va más hacia atrás que hacia adelante.

Demarcus Cousins se lo advierte

Tan crítica es la situación con los Hawks, que una antigua superestrella de la NBA como lo es Demarcus Cousins ya ha mandado el primer aviso a Young para que cambie su destino en sus palabras para el podcast All the smoke: “Si yo fuera Trae Young me iría de ahí lo antes posible. Con él me preocupa que esté ahí (Atlanta) demasiado tiempo y se convierta en el villano. Cuando todo se viene abajo comienza el juego de buscar culpables”.

La realidad es que, con todo yéndose abajo en Atlanta, Trae Young tiene dos opciones; seguir en el equipo y esperar que la reconstrucción sea rápida y le permita competir pronto o pedir un traspaso y esperar que su franquicia acepte un traspaso lo suficientemente interesante como para que se desprendan de un Young al que draftearon pensando en que fuera su jugador franquicia a largo plazo.

Desde que llegara a la NBA, Trae Young ha sido un jugador llamado a ser una estrella absoluta de la liga. Y es que, con la rivalidad a la que fue sometido por prensa y afición con Luka Doncic y con la eterna comparación con Stephen Curry, el base de los Hawks siempre ha estado en el foco.

Por otro lado, Trae siempre ha sido capaz de responder a las expectativas con un rendimiento digno de una estrella, hecho que, ahora puede jugar en su contra para salir de Atlanta, donde, teniendo contrato hasta 2026, no tendrá facilidades en caso de querer ser traspasado, pues quien lo quiera deberá aceptar traspasar jugadores de mucho valor, rondas del Draft, además de tener que encajar un salario anual de más de 40M, lo que supondría un auténtico traspaso bomba en la NBA.