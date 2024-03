Este bombazo de la NBA puede traer a Luka Doncic de vuelta al Real Madrid y llevar a Durant al Barça

Cada vez los lazos establecidos entre la NBA y Europa son más fuertes. La liga de baloncesto de los Estados Unidos es muy consciente de creciente interés que hay en el viejo continente en la liga, lo que está generando que desde la misma NBA se esté valorando la opción de expandir la liga hasta llegar a Europa, donde según Sportico, estudian la posibilidad de unirse con FIBA y crear una liga europea que excluya a la Euroliga.

Pese a que, por ahora, todo sean meras especulaciones, la realidad es que no han sido pocas las veces en las cuales grandes clubes como el Real Madrid han estudiado la posibilidad de unirse de alguna forma a la NBA. Sin embargo, todas estas pequeñas amenazas habían sido vacías, al menos, hasta ahora, momento en el cual parece que la NBA tiene un plan que pondría más cerca que nunca a Luka Doncic del Real Madrid y a Kevin Durant del Barça.

En este sentido, la idea que, por ahora, tiene más fuerza, sería la de crear una liga paralela en Europa, así como existe una en África. De modo que, no veríamos un partido entre Boston Celtics y Barça o un Lakers-Real Madrid. En otras palabras, se podría considerar como una reformulación de la Euroliga en la cual la NBA estaría de por medio.

Kevin Durant, 2019 (How Hungry Are You?)



“Realmente quiero jugar en el extranjero en mi último año… En el Barça. Es la 2a mejor liga, los partidos de Euroleague son divertidos



❤️🤤

pic.twitter.com/O7t0JwC9Hu