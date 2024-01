Giannis Antetokounmpo inicia la guerra con LeBron James por el fichaje bomba que cambiará la NBA

El mercado de la NBA sigue al rojo vivo. Pese a que uno de los grandes nombres como lo era el de Pascal Siakam ya encontró equipo en los Indiana Pacers, todavía hay grandes figuras de la liga esperando encontrar un nuevo equipo que traspase por ellos. Siendo ahora, Dejounte Murray la otra gran estrella que puede cambiar de aires en los próximos días. Sin embargo, pese a que Lakers es uno de los favoritos, la entrada en escena de Milwaukee Bucks lo puede cambiar todo por completo.

Antetokounmpo buscará el ‘robo’ a LeBron

Pese a que hasta ahora, los Lakers parecían uno de los equipos mejor encaminados para hacerse con el traspaso de Murray, la entrada en escena de los Milwaukee Bucks según Chris Haynes pone patas arriba un escenario que ya era muy complicado de por sí. El equipo de Antetokounmpo ha acusado mucho la baja de Jrue Holiday, que dejó Bucks para acabar en Boston, donde está brillando con luz propia.

En este sentido, los de Wisconsin no han sido capaces de reestructurar defensivamente un equipo que, pese a la llegada de Damian Lillard, no ha dado el paso adelante que se esperaba para ser el gran favorito al anillo. Y es que, pese a que el año de Dame no ha sido nada malo hasta ahora, la realidad es que se ha perdido el equilibrio que aportaba Jrue desde la defensa, es por este motivo que, con un jugador two-way como Dejounte Murray, los Bucks esperan arreglar ese agujero defensivo que tienen en el perímetro.

Los Lakers ya tienen listo el traspaso

Por otro lado, según la información de The Athletic, los Lakers ya tienen listo un paquete de jugadores y elecciones de Draft para convencer a Atlanta. En dicho paquete estaría D’Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino y compensaciones en el Draft. Una propuesta que parece interesar a los Hawks, los cuales están buscando la forma de hacer llegar a un Austin Reaves que en Los Ángeles es intocable.

Así pues, parece que habrá una guerra muy importante entre Bucks y Lakers para hacerse con uno de los traspasos más interesantes de este mercado de la NBA, el cual puede cambiar el destino de LeBron James y de Giannis Antetokounmpo en la NBA.