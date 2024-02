Golpe final del mercado que cambia el Playoff de LeBron, Curry y Doncic: Big-3 de locos y traición

Ni todo lo que cambia mejora, ni todo lo que permanece empeora, de hecho, esta por ver que la traca final del mercado de fichajes de la NBA tenga un impacto decisivo en la lucha por entrar en Playoff. Así es para LeBron James y Los Angeles Lakers, que sumaron a Spencer Dinwiddie, pero también para Philadelphia 76ers, que se hicieron con Kyle Lowry, incluso para Charlotte, que consiguió a Williams, ex compañero de Luka Doncic. Y en medio están los Warriors, que crecen desde no haber cambiado casi nada.

Charlotte Hornets G Kyle Lowry has agreed on a contract buyout, clearing the way for him to sign with the Philadelphia 76ers upon clearing waivers, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. pic.twitter.com/gfGDln0lJ0

Puede que Golden State Warriors no sea favorito a dar guerra en las rondas finales, a las que esta por ver que lleguen, pero lo cierto es que la mejoría de los de Steve Kerr es notoria. Han ganado sus cuatro últimos partidos, el último a Phoenix Suns (113-112) con triple decisivo de Stephen Curry, y el equipo, que se la juega ante Utah Jazz (3.00, hora española) por la décima plaza, ha asentado una reconstrucción en su juego y resultados desde los cimientos de siempre, con la recuperación de Green, Kuminga y Wiggins para la causa. He aquí un ejemplo de que posiblemente lo mejor que podían pescar en el mercado los de la Bahía lo tenían ante sus ojos.

Enfrente, en el otro plano, están Lakers y Sixers, que se han hecho con jugadores que tuvieron gran peso en la liga pero ya son veteranos y cuyo rol en sus nuevas franquicias está por permitir dejar ver mejoría notable de aquí al final de temporada. Spencer Dinwiddie en Los Ángels y Lowry en Pensilvania suenan mejor de lo que tal vez funcionen. Veremos. Eso sí, al calor de Joel Embiid en Filadelfia ya se proyecta la bomba de la campaña que viene, por si acaso: Paul George. Chris Haynes, de Bleacher Report, asegura que así será si George no firma su extensión de contrato con Clippers.

Y por último hay que hacer mención al fichaje de Grant Williams por Charlotte Hornets. El jugador, que llegó como complemento ideal de la pareja estelar en Texas, formada por Luka Doncic y Kyrie Irving, sale por la puerta de atrás, dejando un reguero de ingratitud en ambas direcciones. Por lo menos, Williams dice estar feliz con el cambio; veremos cómo afecta a los Mavs su marcha, con la que han ganado a P.J. Washington.

Grant Williams: "It's great to get a win for the city and play for the jersey; that's across your chest, not on your back. Everybody touched the ball, we trusted one another, a team that never played/practiced together, every single person seemed like they had each other's back." https://t.co/f5cFhhStUH pic.twitter.com/iqSMLz25OH