Harden revienta a Durant por Curry y Westbrook y el pívot planta al Real Madrid para retar a Jokic

La noticia de la NBA en estos momentos gira en torno al futuro de James Harden, el jugador de Philadelphia 76ers que ha causado un maremoto con su decisión de renovar, con su opción de un año por 35,6 millones de dólares, pero para que ser traspasado. Lógicamente se ha mirado Houston como opción viable, pero ya surgen otros destinos más jugosos, entre ellos Miami, Nueva York y también California, a los Clippers o incluso los Warriors.

Uno de los mejores jugadores de los pasados Playoff

Puede decirse que, en los Playoff, los Sixers jugaron como hacía tiempo que no hacían pero perdieron como siempre. Y Harden no tiene ni tiempo ni paciencia para un equipo en el que no conecta. Shams Charania y Adrian Wojnarowski han avisado de que la renovación de La Barba es engañosa: quiere irse con su dinero garantizado, lo que le pone en multitud de destinos. Como se ha dicho, los Rockets son una opción, pero esta sería desechada por tres proyectos con destino al anillo, en Los Ángeles, San Francisco o Miami. La primera es la más asequible.

Y es que la propuesta del Crypto.com toma forma, fruto sobre todo de un arriesgado plan para volver a juntar a Russell Westbrook y Harden, con el que ya hizo pareja en los Thunder de los que formaba parte Kevin Durant, y este tendría varias vías. En una, Nicolas Batum, Robert Covington y Terance Mann harían de canje por Harden; en otras, en Los Ángeles perderían a Paul George o Kawhi Leonard. En la primera de todas, juntar el Big-Four, convertiría a Clippers en candidato a superara a los Suns de KD, Booker y Beal y a los campeones, Denver en la Conferencia Oeste. Otra posibilidad, también abierta recientemente, esta vez por Bleacher Report, serían los Warriors de Stephen Curry, donde haría las veces que en su día hizo el mismo Durant en La Bahia en busca del quinta anillo de la generación al calor de Steph. Todo es posible.

No a Europa, con Giannis o Butler

Quien ya está libre y suena para engrosar las filas de Milwaukee Bucks o Miami Heat es Willy Hernangómez, el cual parece que puede acabar en un aspirante a todo, desechando la vía de Europa y más concretamente del Real Madrid. Allí, en Bucks o Heats, sería el recurso anti-Jokic de dos aspirantes al título.