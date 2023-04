Irving amenaza con dejar tirado a Doncic y acerca su futuro a LeBron: los Lakers preparan otro Big-3

Los pocos meses de Kyrie Irving como jugador de los Dallas Mavericks no han sido fructíferos para ninguna de las partes. La llegada del base estrella no ha sido el punto de inflexión que esperaban los texanos y su temporada apunta a terminar antes de tiempo con su no clasificación para los playoffs, algo que ni Irving ni Doncic están dispuestos a soportar y podría suponer la salida inminente de Kyrie.

En este sentido, según apunta Chris Haynes, de Bleacher Report, Kyrie Irving está totalmente abierto a escuchar propuestas de diferentes equipos en esta agencia libre. El base finalizará contrato a final de esta temporada y no tendrá ninguna atadura con los Mavericks. Esto no implica que necesariamente tenga que abandonar su actual equipo. Sin embargo, parece complicado que, si no mejoran sustancialmente, el base apueste por seguir al lado de Luka Doncic.

Con la llegada de Irving a los Mavericks, se esperaba que formara una gran dupla con el esloveno. Sin embargo, ha acabado suponiendo un grave problema de equilibrio ofensivo y defensivo. Ninguno de los dos es capaz de defender con éxito de manera regular, algo que les acaba pasando factura cuando les toca enfrentar equipos con exteriores talentosos, algo que sucede en la mayoría de los equipos fuertes. En este sentido, la pareja no tiene encaje alguno.

En caso de salir, Irving podría hacerlo a cualquier equipo dispuesto a pagar lo que él pida, que no debería ser menos de un máximo, o lo que es lo mismo, 220 millones en 4 años. Es bien sabido que LeBron e Irving estarían encantados de cruzar de nuevo sus caminos. King James quiere a un base de calidad a su lado para poder descansar en momentos de partido, mientras que Irving no ha hecho más que fracasar desde que se separó de LeBron. Para lograr juntarlos, los Lakers deberían hacer hueco en su escala salarial de modo que puedan encajar al base. Para ello sería esencial dar salida a D’Angelo Russell y a otros jugadores con sueldos altos. En caso de querer seguir con LeBron, Irving podría firmar 2 años de contrato por más de 80 millones para así seguir los pasos de su amigo en la misma agencia libre de 2025

Así pues, Kyrie Irving se podría estar planteando la posibilidad de dejar los Dallas Mavericks para firmar por un equipo con aspiraciones reales de luchar por el campeonato de la NBA, algo que en los Mavs no le pueden garantizar dada la poca calidad de su plantilla más allá de Doncic.