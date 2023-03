Pau Gasol hace historia en la NBA y engrandece a España: LeBron y Steph Curry también lo lograrán

Hace un mes se vivió en el Crypto.com Arena, feudo de Los Angeles Lakers, uno de los momentos más emotivos en la historia de la franquicia: la retirada del dorsal 16 de Pau Gasol.

La dilatada trayectoria cosechada por el pívot barcelonés en la NBA, teniendo especial incidencia en la franquicia de púrpura y oro (estuvo seis temporadas), no ha pasado desapercibida para la entidad, especialmente por la relación tan admirable que registraba con una leyenda del baloncesto y posiblemente el hombre más importante en la historia del equipo, Kobe Bryant.

No obstante, no contento con ello, Gasol ha conocido el que será su último gran reconocimiento a nivel deportivo, un reconocimiento que ensalza aún más su legado y que engrandece el nombre de España en la NBA: accederá al Hall of Fame.

La competición ha hecho público, tras un exhaustivo análisis, que Gasol, Dirk Nowitzki, Dwayne Wade, Toni Parker, Gregg Popovich o Becky Hammon, todos ellos hombres que han hecho historia en diferentes franquicias de la liga, formarán parte del vitoreado Salón de la Fama de la NBA, una lista que incluye a los jugadores más importantes que han pasado por la competición y que hasta la fecha incluía como únicos españoles a los entrenadores Pedro Ferrándiz (2007) y Antonio Díaz-Miguel (1997).

Cabe señalar que Adrien Wojnarowski, periodista de ESPN, ha afirmado que esta decisión no se hará oficial hasta el próximo sábado, pero él mismo ha filtrado los nombres de los elegidos para ascender al olimpo de la liga.

Los próximos seleccionados

Cada año se recoge un exclusivo elenco de estrellas para acceder al Hall of Fame y, aunque España tardará mucho tiempo en ver cómo otro producto nacional acompaña al mencionado Gasol, en Don Balón queremos adelantar que jugadores en activo como Stephen Curry y LeBron James son los que tienen más papeletas para ser seleccionados, el primero por su dilatada trayectoria en Golden State Warriors y el segundo de ellos por sus méritos en Cleveland y Miami, a pesar de que actualmente forma parte de los Lakers, franquicia en la que -salvo sorpresa mayúscula- se retirará.