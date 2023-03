Irving hunde a los Lakers, LeBron James alborota la NBA y… Kevin Durant se frota las manos

Una de las grandes citas de esta pasada madrugada (hora española) en la NBA ha sido, sin duda alguna, el partido que ha enfrentado a los Dallas Mavericks contra Los Angeles Lakers. A pesar de que los texanos no han podido contar con Luka Doncic y los californianos tampoco han tenido disponible a LeBron James, sobre la pista se han enfrentado dos equipos muy mediáticos con grandes estrellas como Anthony Davis, D’Angelo Russell o Kyrie Irving. Además, el choque era clave para las aspiraciones de ambos en la tabla clasificatoria, ya que en el caso de los Mavs, una victoria los afianzaba en la sexta posición, y en el caso de los Lakers les servía para escalar hasta la novena posición.

Sin embargo, para desgracia de los angelinos, la disputa se ha saldado con una victoria para los de Dallas que han ganado por 111 a 110 con un partido espectacular de Kyrie Irving (38 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias). Y todo ello con un duro hueso de roer en el horizonte para los de California (la madrugada del próximo miércoles), como son los Phoenix Suns, que probablemente ya podrán volver a contar con Kevin Durant tras superar sus problemas físicos.

Sin duda alguna, un drama absoluto para Los Angeles Lakers que han perdido tres de sus últimos cuatro partidos y tan solo tienen una victoria de margen con respecto a los Utah Jazz, que se encuentran justo por detrás de los californianos y ocupan la undécima posición (que, recordemos, no da acceso ni siquiera a los play-in de la NBA). Por supuesto, todavía queda mucho margen de maniobra, sin embargo, lo cierto es que la baja de LeBron James parece haber afectado mucho en el equipo. Y es que desde que no está el ‘6’ por lesión, lo cierto es que ni Anthony Davis ni D’Angelo Russell han sido capaces de liderar al equipo con regularidad.

Así las cosas, a tan solo 11 partidos para el final de la temporada regular, gran parte de las esperanzas de Los Angeles Lakers de intentar clasificar para los play-in de la NBA pasan por intentar recuperar lo antes posible a LeBron James. Algo que, por otro lado, el periodista de ESPN, Brian Windhorst, no cree que esté cerca de producirse: “Por lo que sé, no está ni cerca de una próxima vuelta a las canchas. Cuando se hablaban de tres semanas, era un periodo para una reevaluación, pero no que volvería en ese tiempo”. Un drama absoluto para Los Angeles Lakers, vaya.