Irving y Green dejan a LeBron y Durant sin sus fichajes soñados y Lakers se lleva una amarga alegría

Con la apertura de la agencia libre, han comenzado a anunciarse varios movimientos en casi todos los equipos de la NBA, los cuales han comenzado a renovar tanto a sus estrellas como a aquellos jugadores menos importantes en la rotación. En este sentido, hay dos nombres de los cuales se esperaban salidas pero que han optado por ser fieles a sus equipos, se trata de Kyrie Irving y Draymond Green.

Doncic entre la alegría y el llanto

Los Dallas Mavericks han sido capaces de convencer a Irving se seguir en su franquicia, algo que, a priori, debería ser una gran noticia, ya que el esloveno necesita de otro gran jugador para poder aspirar a hacer cosas importantes en la NBA. Sin embargo, desde que se hicieron con Kai, los Mavs no levantaron cabeza. Tan es así que el récord del base en la franquicia texana es de 8-12, unas cifras muy malas teniendo en cuenta que llegaba para mejorar al equipo, no para hacerlo perder más.

El gran problema radica en la defensa, ni Irving ni Doncic son conocidos por sus esfuerzos defensivos, por lo cual, los Mavs pasaron de tener una defensa correcta a ser un agujero negro.

Además, con su renovación se cierra el sueño de los Suns de formar un Big-4 legendario volviendo a juntar a Durant con Irving al lado de Booker y Beal, un sueño ofensivo que sería una pesadilla defensiva.

Curry aleja a su amigo de LeBron

Draymond Green parecía más fuera que dentro de los Warriors, el ala pívot estaba coqueteando con la posibilidad de dejar San Francisco para irse con LeBron. Sin embargo, el amor por la ciudad y la fidelidad a sus compañeros han sido más fuertes. Green ha renovado por 100 millones en cuatro años y ha asegurado la continuidad del núcleo duro de los Warriors, dejando a los Lakers sin un fichaje que les habría venido muy bien.

Además, LeBron no gana para disgustos, al no fichaje de Green hay que sumarle la pérdida de Austin Reeves. El escolta abandona Los Ángeles y apunta a un destino donde le paguen más de 100 millones, una cifra que los californianos no parece que puedan ni quieran asumir. Muestra de ello es el gran fichaje que han anunciado, Gabe Vincent, una de las sorpresas del año firmará con los Lakers a razón de 10 millones al año, una incorporación que dejará a LeBron con un descontento menor al que tendría si no se hubiera respondido con nada.