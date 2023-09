Chris Paul, Anthony Davis y la NBA en shock: LeBron James ya solo espera el sí de Stephen Curry

La debacle, como no puede calificarse de otra forma, de Estados Unidos en el Mundial de Baloncesto ha supuesto un impacto en el país de las barras estrellas y la NBA, entre otras cosas levantando el orgullo patrio de un tal LeBron James, que, según las últimas informaciones, está conformando un equipo de máximo nivel para acudir a los Juegos Olímpicos en el próximo verano con el ánimo de reconstruir el orgullo perdido en Filipinas, Japón e Indonesia.

Más allá de Lakers y Warriors

Muy probablemente Los Angeles Lakers y Golden State Warriors estén entre los equipos llamados a competir por el anillo de la NBA esta temporada, con la Fiebre Amarilla apostando por su pareja de oro, Davids-LeBron, y confirmando todo lo bueno que conservan de la pasada campaña, y los de Steve Kerr sumando poderío en la distribución con Chris Paul junto al raudal ofensivo y la experiencia de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green o Andrews Wiggins. Pero no van por ahí los tiros.

Más allá de la competición norteamericana, LeBron, tal y como apuntamos en las líneas iniciales, quiere llevar un plantel de auténtico lujo a los Juegos Olímpicos de París, donde The Athletic ha adelantado que el jugador del equipo angelino tendría ya el ok de estrellas de la talla de Anthony Davis, Kyrie Irving, Jayson Tatum, Devin Booker, De’Aaron Fox, Damian Lillard y Draymond Green. Casi nada.

Una catástrofe; una solución de impacto

Pero no solo hablamos de estos jugadores, que ya de por sí conformarían un equipo más que sólido, sino que la estrella del equipo de púrpura y oro quiere reclutar dos piezas más que crearían un durísimo bloque, casi indestructible. Y estos no son otros que Kevin Durant y Stephen Curry. Como decimos, invulnerables. Está por confirmar que la iniciativa fructifique o que estos dos jugadores den su ok, pero lo cierto es que la reacción, de confirmarse, parece inabarcable para el resto de competidores.