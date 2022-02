Joel Embiid lidera su gran golpe junto a Harden: pulso contra Durant

El gran bombazo del mercado NBA se produjo durante el último día de traspasos entre los Philadelphia 76ers y Brooklyn Nets, con un traspaso estelar en el que se incluyó a James Harden y Ben Simmons como principales partes del acuerdo. El escolta californiano no estaba firmando su mejor temporada en cuanto a registros, por lo que los Nets decidieron separar a su gran big-three. Pese a todo, la Barba llega a un gran proyecto donde sigue optando al Anillo, dado que si consigue entenderse con Joel Embiid su candidatura para conseguir dominar la Conferencia Este pone en jaque al resto de favoritos esta temporada, incluyendo tanto a los Nets como a los Bucks por esta parte del cuadro.

Una vez se anunció el traspaso se han comenzado a desvelar varios detalles sobre la relación entre las estrellas de los Nets, con varias fuentes asegurando que la relación entre Harden e Irving estaba completamente rota. No ha habido que esperar demasiado para comprobar que la Barba no guarda una gran amistad con sus excompañeros, con Kevin Durant mandándole un recado durante la ceremonia de elección de equipos en el All-Star, además de no elegir a Harden para su equipo. Un estallido que puede anunciar una gran batalla dentro de unos meses si se vuelven a cruzar sus caminos en los Playoffs.

Respecto a la llegada de James Harden a los Sixers, no se espera que el escolta dispute ningún encuentro con su nuevo equipo hasta la semana que viene, dado que será evaluado este mismo fin de semana por el personal de rendimiento de la franquicia. La madrugada del martes frente a Boston apunta a ser la fecha clave para ver el debut de la Barba con Philly, para comenzar a comprobar la química con sus nuevos compañeros y sobre todo su entendimiento con la otra gran estrella, Joel Embiid.

El juego de Harden puede ser muy productivo junto a un pívot como el camerunés, al poder generar ambos diversas situaciones tras bloqueo. Todo apunta a que la Barba asumirá un papel bastante organizador dentro del juego de los Sixers, por lo que podrá volver a explotar su gran acierto en el triple tras bote y su capacidad para anotar como en los Rockets, contando siempre con el apoyo de un Embiid que puede aportar tanto en continuación como desde fuera; por lo que esta dupla promete y mucho. Respecto a los Nets se desconocen los planes de Ben Simmons para regresar a la NBA tras toda esta temporada alejado de las pistas, aunque ambas franquicias tienen marcado en el calendario el próximo 11 de marzo, cuando se verán las caras por primera vez.