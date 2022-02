Kevin Durant rompe su big-3 por el deseado de LeBron: ¿adiós a Harden?

Quedan tan solo horas por delante antes de la fecha límites de traspasos en la NBA, que echará el cierre este jueves 10 a las 21:00 hora española. Varias franquicias continúan buscando reforzar sus plantillas con vistas a luchar por el Anillo, aunque el traspaso que está acaparando todos los focos mediáticos es el que podrían firmar los Brooklyn Nets junto a los Sixers entre James Harden y Ben Simmons. Los últimos reportes de Sam Amick de The Athletic aseguran que en Philadelphia confían plenamente en que el movimiento pueda cerrarse a última hora, asegurando que Harden no firmará nuevamente con los Nets cuando finalice su actual contrato, factor por el que en Brooklyn se están planteando seriamente su salida para sacar algo a cambio de cara al futuro, por lo que estarían dispuestos a apostar fuerte por Ben Simmons asumiendo el gran contrato del australiano a pesar de que no ha disputado ningún partido esta temporada, tras la negativa de los 76ers a mandarlo a los Lakers a cambio de Westbrook como deseaba LeBron James.

Respecto al traspaso continúan sumándose varias informaciones muy contradictorias entre si los Nets buscarían cerrarlo en esta recta final de mercado o esperarían a que termine la temporada y negociar en verano; aunque en estos momentos todo esta abierto y los Sixers continúan tratando de presionar al máximo para hacerse con James Harden durante las próximas horas. La última lesión de Kevin Durant ha colocado el foco en la dupla Irving-Harden, aunque ‘La Barba’ también se ha perdido los últimos tres encuentros por lesión. Los números de Kyrie Irving en su regreso están siendo sensacionales, por lo que desde los despachos no terminan de ver con malos ojos el traspaso.

Ben Simmons podría generar muchas oportunidades de tiro para los Nets, sobre todo teniendo en cuenta que está siendo el propio Harden el que está asumiendo el rol de distribuir el juego de los de Brooklyn esta temporada a pesar del regreso de Kyrie Irving. El australiano podría ocupar dicho rol para liberar tanto a Irving como al propio Kevin Durant para generar muchos más tiros exteriores sin oposición; por lo que a priori el fichaje encajaría dentro de los planes de juego de Steve Nash.

Respecto a la posible llegada de James Harden a los Sixers a cambio de Simmons y Seth Curry, los de Philadelphia conseguirían reforzarse con uno de los mejores anotadores de toda la NBA a cambio de prácticamente nada, teniendo en cuenta que el australiano lleva apartado del equipo desde antes de arrancar la pretemporada. Las opciones de luchar por el Anillo se verían notablemente aumentadas con la llegada de ‘la Barba’, que podría formar una gran dupla con Joel Embiid. Todo queda en el aire ante las posibles decisiones entre ambas franquicias, que pueden protagonizar el último gran bombazo del mercado sobre la campana.