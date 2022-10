Jokic aplasta a Curry y avisa a Jayson Tatum: el tercer MVP es suyo

Nikola Jokic sigue deslumbrando en la NBA. A pesar de haber ganado dos MVP consecutivos, el pivot serbio de los Denver Nuggets quiere más y lo ha demostrado esta noche tras su victoria ante los Golde State Warriors dejando claro a Jayson Tatum que no se lo pondrá nada fácil si quiere heredar el trono de mejor jugador del año.

Los actuales campeones de la NBA recibían en San Francisco a los Denver Nuggets y pese a jugar fuera de cada Nikola Jokic no se abrumó, de nuevo, ofreció un poderío ofensivo como muy pocos tienen, aunque no lo llegase a demostrar en el Eurobasket, y gracias a un nuevo tripe-doble, consiguió que los 34 puntos anotados por Stpehen Curry no sirvieran para alzarse con la victoria. El pivot serbio consiguió 26 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias y ayudó a su equipo a vencer a los Golden State Warriors 123-128.

Los Golden State Warrior sufren así la primera derrota de la temporada tras haber ganado anteriormente a Los Ángeles Lakers, pero esta vez no pudieron con Nikola Jokic y los Denver Nuggets quienes cayeron en su debut esta temporada en la NBA ante los Utah Jazz. El pivot serbio, ganador de dos MVP consecutivos, manda un mensaje así a uno de los principales rivales en su carrera por repetir galardón, y es que, a pesar de estar comenzando la temporada, Jayson Tatum es uno de los grandes favoritos para conseguir el premio.

Los Boston Celtics, finalistas la pasada edición, han vuelto a ganar esta madrugada a los Miami Heat 111-104 y ya son dos las victorias que suman este curso. Entre Tatum y Brown consiguieron sumar 70 puntos en el debut de los verdes en la NBA tumbando a James Harden y sus Philadelphia 76ers y ahora, ante los Heat, ambos han conseguido otros 57, 29 para el alero y otros 28 para Jaylen Brown, uno de los flamantes fichajes del TD Garden.

Los Boston Celtics son serios candidatos para ganar el anillo esta temporada y Jayson Tatum uno de los aspirantes a arrebatarle a Nikola Jokic el MVP, pero el serbio no se lo pondrá nada fácil, ya ha demostrado que para ganarlo no le hace falta llegar a la final y este año, tras la gran decepción sufrida en el Eurobasket, buscará reivindicarse repitiendo premio. Veremos como avanza la temporada.