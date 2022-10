Curry jubila a LeBron nada más empezar; Kawhi Leonard quiere rematarlo

Todo sigue igual. Nada ha cambiado en la NBA. Golden State Warriors, el actual campeón, impuso su ley en el Chase Center ante un equipo, Los Angeles Lakers, con más glamur que consistencia; mientras que Boston Celtics volvió a bajar de la nube, una vez más, a Philadelphia 76ers, y lo hizo con actuaciones magistrales de Jayson Tatum (35) y Jaylen Brown (35). Como decimos, nada ha cambiado. Si la pareja del Garden mantiene su nivel, también los hace Stephen Curry (33 puntos en 33 minutos) y una franquicia de San Francisco que parece jubilar a LeBron James en su lucha por el anillo: hoy por hoy la Fiebre Amarilla no está para altos vuelos.

No lo dice del todo el marcador final (109-123), ya que en el tercer cuarto los de la bahía reventaron el partido. Lo hicieron sin mucho brillo, sin excesiva claridad pero con más acierto, más pegada, más talento. Ya no es que la defensa de los de púrpura y oro repita errores recurrentes, que también, es que cuando amenaza caída en los Lakers hay desprendimiento. Y encima hay datos reveladores: LeBron James es el espejo del equipo: se fue a los 31 puntos, sí, pero falló 20 tiros, con un 12/25 en tiros de campo y un 3/10 en triples. El reflejo se expande al resto, que encima no tienen su enorme calidad. En Lakers hay potencial, indudablemente, pero los déficits defensivos y los porcentajes matan al equipo: 25% en tiros de tres.

Y eso que Anthony Davis y Russell Westbrook no estuvieron mal con 27 puntos y 6 rebotes para el primero y 19 puntos y 11 rebotes para el segundo. Pero a los angelinos les ocurre justo eso, no hay mucho más. Es pronto, demasiado quizá, pero todo apunta a que Lakers solo celebrará esta temporada que LeBron se convertirá en el mayor anotador de todos los tiempos. Récord colosal, sin duda, pero hueco. Como decía Magic, los anillos lo dicen todo.



La batalla del Crypto.com

Venimos comentando en Don Balón NBA que si hay un tapado esta temporada en la aspiración al título ese son Los Angeles Clippers, donde el recuperado Kawhi Leonard les da un impulso que puede convertirlos en candidatos ¿Y adivinan quién es el próximo rival de LeBron, Westbrook y compañía? ¡Bingo! La batalla del Crypto.com (viernes 21, 4.00, hora española) viene pronto y es importante, porque Lakers ya arrastra una mala imagen de San Francisco y Clippers puede poner un balance 0-2 en el casillero de su eterno rival capitalino. Mal asunto a un lado del multiusos de Los Ángeles. Desde luego si Kawhi quiere el trono antes ha de destronar al Rey (con permiso de don Stephen Curry).