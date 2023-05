Lakers se deshace: LeBron rompe con Davis, tres vías y la bomba de bombas, Stephen Curry

Los Angeles Lakers llegaron hasta donde les dejaron los Denver Nuggets de Nikola Jokic -hoy por hoy, el jugador más determinante de la NBA- lo cual, si bien no fue poco, ya que hablamos de una final de conferencia, para LeBron James es insuficiente de cara a la 23/24: su edad y desgaste marcan sus necesidades y sus próximos pasos. En la franquicia más laureada de todos los tiempos junto a Boston, The King lo cambia todo y, sobre ello, solo hay dos futuros posibles: si se queda o si se va. Y en ambos parece que Anthony Davis no será su compañero.

La Ceja ha sido determinante en el empuje final de los de púrpura y oro pero se quebró cuando hubo de enfrentarse a Jokic, lo que ha repercutido en las decisiones que han de tomarse en el futuro. Eso y sus lesiones, que son preocupantes, hacen que su traspaso sea una posibilidad. En base a ello, y después de que Chris Haynes y Dave McMenamin sembraran la duda del retiro de LeBron, apuntamos esas dos vías; siendo la primera una transformación pero desde dentro, en Lakers.

En una de las posibilidades que dibuja Bleacher Report, donde el traspaso de La Ceja serviría para fichar otra estrella, que sería Trae Young junto a Onyeka Okongwu y De'Andre Hunter, en cuyo caso los angelinos perderían también a Rai Hachimura. La ganancia en este caso es relativa, demasiado justa. El mismo medio vuelve también a la carga con Kyrie Irving, pero su fichaje, además de complicado por la posición de los Mavs, tendría consecuencias gravísimas en la plantilla de Los Ángeles y en el futuro del club. Tampoco parece viable el cambio de cromos entre D’Angelo Russell y Chris Paul, amigo de LeBron, como tercera vía de puertas adentro, es decir, con LeBron en el barco. Hay otra senda sin él.

Otro giro final y encuentro de ensueño, el segundo camino

El segundo camino separaría a LeBron de Los Ángeles para lanzar al jugador a los brazos del otro genio de Akron: Stephen Curry. Así de simple, así de genial. Aunque por ahora es poco menos que una utopía, Nick Wright lo apuntó, eligiendo además la forma de llevar a efecto dicho traspaso: El Rey por Jordan Poole, Jonathan Kuminga y Moses Moody. En esta línea se precipitaba también Colin Cowherd, que cambiaba a Moody por Wiggins sobre la misma operación. Para ambos informadores la unión Curry-LeBron sería posible y efectiva; un auténtico Last Dance de fantasía. No olvidemos que Golden State Warriors también planea una revolución…

Miami-Boston: a la final o a la historia

Boston Celtics afronta en el Garden (2.30, hora española) su segunda final ante Miami Heat en el camino de la historia: nadie nunca remontó un 3-0, van 3-1 y necesitan volver a ganar para verlo posible. Los Heat y Butler buscan acabar con la serie y volver a una final.