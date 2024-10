Jokic quebró a LeBron, Curry lo salvó, pero ya está decidido: 2 bombas en Los Ángeles, Morant y otro

Los pasado Juegos Olímpicos de París 2024 sirvieron para dos cosas: una, para demostrarle a Estados Unidos que el baloncesto ha cambiado y que deberán llevar a su armamento pesado si quieren obtener el oro cada cuatro años. La otra es que Dream Team, el conjunto de los sueños avasallador, solo hubo uno, en 1992, el de Michael Jordan, Magic Johnson y compañía.

De esta suerte, EEUU empieza a construir con lentitud, pero de forma firme el relato que deberá presentar en 2028 en sus propios Juegos Olímpicos, donde la presión por el oro será máxima, algo provocado precisamente por las selecciones de Nikola Jokic y Victor Wembanyama, unas Serbia y Francia que tuvieron contra las cuerdas a los de las barras y estrellas, los cuales se salvaron fruto, en gran parte, de un excepcional Stephen Curry.

Así, informa Joe Vardon en The Athletic que en el epicentro de responsabilidad y gestión de la selección norteamericana de baloncesto ya han fijado dos figuras como los nuevos LeBron y Curry para los JJOO de Los Ángeles, como son Zion Williamson y Ja Morant, jugadores de New Orleans Pelicans y los Memphis Grizzlies. Sorprende que ellos sean la gran esperanza de futuro, sobre todo por las lesiones del primero y los deslices extradeportivos del segundo, aunque aseguran que esta temporada está llamada a darles la regularidad que les permita mantener una carrera de súper estrellas y llegar como cabezas de cartel a la próxima cita olímpica.

Youth Teammates.

Top 2 Draft Picks.

Now Competitors.



Zion Williamson and Ja Morant are MUST-SEE TV... watch them tonight in Pelicans/Grizzlies at 8pm/et on TNT! pic.twitter.com/4SVCjiuiDm