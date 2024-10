Menosprecio a LeBron con Kobe Bryant y Steph Curry en medio y La Mamba intentó reunirlos a todos

Algo más de dos semanas le quedan a Los Angeles Lakers para abrir la temporada -lo harán ante Minnesota Timberwolves, el día 23, siendo dos de los conjuntos que marquen junto a Celtics y Knicks el inicio de curso- y a falta de buenas noticias en pista, donde no las hay, ya que los tres últimos partidos han sido tres derrotas -la más lejana, en el Playoff de 2024; las otras, ante wolves y Suns en esta preseason- buenos son los rumores que siempre genera el gigante de la NBA, y los más recientes relacionan a LeBron James, Kobe Bryant y Stephen Curry.

De un lado queda para el anecdotario quizá o menos relevante, aunque no menos sorprendente, el hecho de que se haya producido el debut de la primera dupla formada por padre e hijo en la historia de la NBA, entre LeBron y Bronny, un asunto que no parece vaya a darle mucho redito deportivo a la Fiebre Amarilla más allá de tener contenta a su estrella. Y precisamente el hijo del jugador número 6 de los de púrpura y oro quizá pudo tratar Steph Curry antes que con su padre en su salto a la mejor liga de baloncesto del mundo, ya que un informe asegura que los Warriors se habrían interesado por el pequeño James, pero lo descartaron ante el deseo de su padre de jugar a su lado, tal y como asegura Ramona Shelburne de ESPN.

Aunque este hecho contado por Shelburne no es el más polémico de las ultimas horas, sino el que relacionaba al de Akron y Lakers como medida para que el primero se sintiese querido tras salir de Cavs derrotado, todo ello fruto un intento por equiparar su carrera a la del malogrado Kobe Bryant. La informadora de ESPN comentó que el jugador se fue de Cleveland como agente libre en 2018 por “el nivel de atención que mostraron (Lakers) durante las últimas temporadas de la carrera de Bryant”, cosa que LeBron mismo se ha encargado de negar en X.

🧢. I came to the Lakers cause I wanted to help Jeanie win championships, bring that Spark back to the Lakers and see my family blossom in SoCal. Why would I make a decision on how someone else is treated. Mama always said “Stay out of grown folks business”. 🤷🏾‍♂️ https://t.co/FsvTi5HqMU