Kerr les necesita: Curry y Klay Thompson no dan abasto en los Warriors

La temporada pasada fue larga y sufrida para Golden State Warriors a pesar de proclamarse campeones de la NBA. El esfuerzo de su quinteto titular, Curry, Thompson, Green, Wiggins y Looney fue sobrehumano, al igual que el de su sexto hombre, Jordan Poole. Tanto es así que Steve Kerr, en declaraciones al periodista Tim Kawakami de ‘The Athletic’, ha comentado que necesita la mejor versión de sus jugadores jóvenes y les reta a ser más protagonistas de cara a una próxima temporada de grandes desafíos:

"La belleza de esto es que no hay nada que se gane sin pelear por ello. Es raro que un equipo campeón regrese al año siguiente con tantos talentos jóvenes, pero me gusta esta dinámica. Significa mejor competencia, algo que saca lo mejor de cada uno", añadió. Todo en alusión a los prometedores talentos que componen la plantilla de los Warriors: Donte DiVicenzo, Moses Moody, Jonathan Kuminga, James Wiseman, Patrick Baldwin Jr, Ryan Collins y Jerome Robinson. Jugadores que deberán mostrar su mejor versión si quieren aspirar ya no a jugar en la NBA, sino a entrar en la rotación del siempre exigente técnico Steve Kerr.

Por su parte, este último se refirió también a lo fundamental de la labor que realizan los referentes de su equipo, pero sin olvidar que la mayor competencia posible siempre es buena para el funcionamiento del mismo: “Creo que la competencia es buena. Saca lo mejor de todos. Ni siquiera tengo realmente una rotación. Solo lo veo como que tenemos seis muchachos que jugaron un papel fundamental en que ganáramos el título. Sabemos quiénes son. Sabemos lo que hacen. Y luego para los demás es hora de demostrar que se lo merecen. Está ahí para vosotros, tenéis que ganaros los minutos”, señaló.

Todo con vistas a una temporada en la que los Golden State Warriors tendrán que defender el anillo de campeón. Una misión siempre complicada dadas las ganas del resto de equipos de arrebatar el trono a los de Steve Kerr, y el gran rendimiento que seguro ofrecen todos ante los de Oakland. La clase de retos que siempre motiva sobremanera a los inconmensurables Curry y compañía.