Palo colosal de Michael Jordan a LeBron y Curry: no son sus estrellas

El All-Star está a la vuelta de esquina ya que se celebrará el 20 de febrero, pero antes de ello se están produciendo novedades que desde luego no están pasando desapercibidas entre los aficionados y a los propios jugadores de la NBA. Si a los lesionados Kevin Durant y Draymond Green, que habían seleccionados para participar en dicho evento, les sustituirán LaMelo Ball y Dejounte Murray, respectivamente, Michael Jordan ha protagonizado otra de las grandes noticias previas a esa cita desvelando a quién prestará especial atención ese día sobre la pista de los Cleveland Cavaliers.

Y es que, tal y como ha revelado diversos medios, el mítico jugador de los Chicago Bulls y de los Washington Wizards felicitó de una forma muy cercana a tres jugadores que participarán en el All-Star, Luka Doncic, Chris Paul y Jayson Tatum.

Como resulta obvio, este gesto de la mayor referencia histórica del baloncesto no ha sido del agrado de Stephen Curry y de LeBron James, dos jugadores que en las últimas temporadas vienen acostumbrando a recibir el mayor número de halagos en celebraciones de este calibre. Eso sí, a pesar de ello, tanto la estrella de Golden State Warriors como el líder de Los Angeles Lakers estarán presentes en dicho compromiso, pero no de la forma más óptima que ellos esperaban.

Esta vez las miradas no estarán centradas únicamente en ellos, a pesar de que están firmando unos números muy reseñables, y serán otros jugadores menos habituales ante las cámaras los grandes atractivos para Michael Jordan, así como para una sinfín de aficionados que esperan con ansia una de las citas más exitosas del año en cuanto a audiencia y seguimiento.

Cadena de infortunios

Obviamente la personalidad y el carácter de The King no se verá afectado por estas palabras de quien para mucho es considerado The GOAT, pero sin duda alguna este suceso supone un nuevo revés en la cadena de despropósitos que está sufriendo LeBron tanto a nivel deportivo como en el seno extradeportivo esta temporada.

Es más, el conjunto californiano está en plena decadencia y cada vez son más los equipos que quieren -y pueden- dejar fuera de la lucha por el Anillo a los de Frank Vogel.