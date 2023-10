La decadencia de los Lakers se ceba con Davis y LeBron James… con Jokic favorecido: arde el Oeste

No ha tardado en llegar la primera derrota de Los Angeles Lakers en la temporada 23/24 de la NBA y, además, de una forma que siempre da lugar a tensiones internas.

Los 132 puntos anotados por los Sacramento Kings en el Crypto.com Arena, siendo este un equipo que ni mucho menos se ubica en el grupo de candidatos a ganar el anillo, pusieron en evidencia por enésima vez desde que Darvin Ham tomó las riendas del proyecto que los Lakers tienen importantes carencias defensivas.

Bien es cierto que la contribución ofensiva de sus estrellas Anthony Davis y LeBron James, siempre es un factor muy a tener en cuenta ya que el motivo por el que el equipo logró acceder a la final de la Conferencia Oeste la temporada pasada, pero ya a las primeras de cambio los Lakers han vuelto a cuajar una decepcionante actuación que podría tener mucho trasfondo en el presente curso y que tiene a los Denver Nuggets como gran favorecido, amén de otros contendientes como los Dallas Mavericks, los Golden State Warriors o los Phoenix Suns.

Todos estos son los grandes favoritos a ocupar las primeras posiciones en el Oeste y, para gusto de estas franquicias, especialmente a los Nuggets de Nikola Jokic y Jamal Murray, han sido testigos del decepcionante arranque de los Lakers.

Es más, la derrota ante los Kings, más allá de evidenciar numerosas carencias por parte del equipo de púrpura y oro, fue doblemente dolorosa por la fecha tan especial en la que se celebraba el partido: se cumplían 20 años del debut de LeBron James en la NBA.

Esclarecemos también que la actuación de The King ante los Sacramento Kings, equipo liderado anoche por De’Aaron Fox, es muy digna de destacar con 27 puntos anotados, 15 rebotes capturas y 8 asistencias repartidas, pero su labor defensiva, amén de la pobre actuación en este apartado de sus compañeros, dejó mucho que desear y, en consecuencia, mancharon una noche que se postulaba como mágica en el sur de California.

This pass from LeBron is next level 🤯 pic.twitter.com/lSHVX1tRjk