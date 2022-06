La NBA patas arriba: el reencuentro más esperado, LeBron James aplaude

Una de las parejas que han hecho más daño en los últimos tiempos en la NBA está cerca de volver a juntar sus caminos. En esto de los traspasos y el basket americano nunca se sabe lo que puede terminar sucediendo pero las vueltas pueden propiciar que Kyrie Irving vuelva a juntarse en el mismo equipo con el gigante LeBron James. Por el momento, habrá que esperar acontecimientos.

La situación es compleja para Irving. El base no cuenta con una situación que le agrade en los Nets y por eso la opción de la salida se está volviendo en algo muy real en los últimos días. El australiano ha observado cómo su renovación con el equipo de Brooklyn se ha complicado sobremanera pese a que hace un tiempo parecía que las partes se podían entender bien, y ahora hay otros conjuntos que se están frotando las manos y mirando desde lejos esperando acontecimientos para pasar a la acción y mover ficha.

Irving tiene una fecha límite para abordar su renovación con los Nets. Y no falta mucho para que ese día llegue. Es el 27 de junio, momento en el que el base pasará a ser un hombre de pleno de derecho moviéndose en el mercado de la NBA. Su temporada no ha sido desde luego sencilla. Al no estar vacunado ante el Covid-19, ha estado fuera de la disciplina del equipo durante una gran parte del curso ya que no podía jugar ningún partido en la ciudad de Nueva York, pero aún así, cuando ha podido saltar a la cancha ha dejado muestras de que su baloncesto sigue siendo del más alto nivel.

Su equipo fue eliminado por la vía rápida en los playoff ante el subcampeón y eso no le libró de las críticas. Como sigue sin estar a gusto, ahora se le abren dos caminos a seguir. Uno es el de los Ángeles Lakers. Allí le espera con los brazos abiertos su amigo LeBron James para volver a formar un dúo que ya machacó en la etapa de Cleveland. La otra opción es la de los New York Knicks. Ahora solo falta ver cuál es la decisión.