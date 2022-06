Tras el Anillo, notición para Curry en los Warriors: socios de lujo

La presente temporada de la NBA está marcada, un año más, por la gesta protagonizada por el equipo que se ha salido campeón, en este caso los Golden State Warriors. La franquicia comandada por Steve Kerr ha regresado al olimpo de la liga tras un par de campañas para olvidar y ahora todo parece ir sobre ruedas en el Chase Center de San Francisco.

Si ya Steph Curry ha salido muy reforzado de esta liga, no solo por ganar el Anillo, sino por ser el MVP de las finales disputadas frente a los Celtics, el máximo triplista de la historia de la competición festeja hoy una doble noticia que supone un alivio tanto para él como para su entrenador: Andrew Wiggins y Jordan Poole seguirán en el equipo, al menos, una temporada más.

Ambos jugadores afrontaban el curso con muchas dudas ya que, tras una primera campaña de lo más desilusionante, el desafío no podía ser mayor mayor en el mes de octubre: los Warriors venían de no clasificarse para los play-offs en la campaña precedente y Klay Thompson aún no estaba a disposición el equipo, algo que obligaba tanto a Wiggins como Poole a dar un paso adelante y ser escuderos de oro para la gran estrella de la plantilla, Curry.

El alero canadiense ha ido de menos a más en la campaña y, junto al MVP, ha sido el gran protagonista de la serie frente a Boston Celtics. Wiggins ha acaparado muchos minutos bajo las órdenes de Kerr y fruto de ello los californianos han podido doblegar a todos y cada uno de los rivales que se ha cruzado en su camino hacia el Anillo, por lo que su continuidad en el equipo es hoy la mejor noticia posible para la franquicia.

El caso de Poole tampoco es nada desmerecedor ya que, tras una primera experiencia en la NBA muy poco gratificante, el jugador nacido en Milwaukee hace 23 años ha sabido llevar la batuta del equipo cuando Stephen ha caído lesionado por dolencias en su tobillo... y haciéndolo de una forma sobrenatural incluso cuando Thompson ya había regresado al equipo convirtiéndose en la gran esperanza de los Warriors hacia el Anillo. No obstante, aunque la contribución del splash-brother también es digna de mencionar, Wiggins y Poole han tenido un peso inesperado que, a 20 de junio de 2022, explica el éxito de la franquicia esta temporada.