La NBA, sin piedad con Doncic, Curry y LeBron: debacle y preocupación

Durante estas líneas vamos a hacer un ejercicio de reflexión desde el plano individual al colectivo para tratar de hacer un análisis somero de los próximos retos que sacuden a tres de las estrellas más importantes y carismáticas de la liga, como son Luka Doncic, Stephen Curry y LeBron James; todos ellos, curiosamente, metidos ya en un atolladero complejo y que, además, los lleva a una lucha fratricida por la supervivencia.

Antes de extender los problemas de las tres figuras al plano colectivo, cabe hacer mención a sus dificultades personales, sobre el parqué. El esloveno viene de desquiciarse con su equipo y consigo mismo en el partido ante Minnesota Timberwolves, donde los Mavs no solo cayeron, sino que el base fue expulsado. Sí, es indudable que el ex del Real Madrid está llamando a las puertas del MVP de la liga por sus números, pero también es cierto que su equipo se hunde, haga lo que haga la estrella europea en pista, y eso es poco menos que preocupante. Esta noche tiene otra oportunidad ante los de Mineápolis en cancha ajena (2.00, hora española) para tomar aire en la clasificación, donde poseen un balance de 15V 16D.

Peor aún lo tiene la estrella del campeón, Stephen Curry. El base de Akron que se ha lesionado en el hombro y estará al menos cuatro semanas fuera de las pistas. Y sin él en pista, hay drama en Mission Bay. Ayer Golden State Warriors, sin Curry, firmaron un ridículo histórico en el Madison Square Garden (132-94) que les deja muy tocados, undécimos y con un balance preocupante, 15V 17D. Sin duda, se va a hacer larga la ausencia de Stephen Curry en San Francisco y lo peor es que no tienen margen para permitirse tal cosa: otra mala racha los hundiría en la tabla. Por si fuera poco, esta madrugada visitan el Barclays Center (1.30, hora española) contra unos Nets de Kevin Durant y Kyrie Irving que acumulan seis victorias consecutivas.

Por último, Los Angeles Lakers de LeBron James están en una situación similar a sus vecinos norteños en California: sin Anthony Davis, de lejos su mejor hombre, con un The King transitando mucho más de lo conveniente por la enfermería, y en balance negativo. Además, se ha publicado el orden de merecimiento para los quintetos del All Star y, como es de justicia, el 6 de la Fiebre Amarilla no aparece ni lejos entre los diez elegidos. Sin embargo, lo más preocupante para él y los de púrpura y oro es la clasificación, ya que, si Warriors está hundido y aún así les saca dos victorias, la perspectiva en el Crypto.com es crítica. Hoy tienen una gran oportunidad de revertir la dinámica negativa ante Sacramento Kings (4.00, hora española)

Con Mavericks, Golden State y Lakers metidos en tres puestos (décimo, undécimo y duodécimo) y solo uno dentro del Play-in, esta temporada la supervivencia en la Conferencia Oeste la marcan ellos, y, por ahora, solo puede quedar uno.