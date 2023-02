La noche más loca en la NBA alegra el año a LeBron James y Devin Booker con Westbrook y Durant

La llegada de Kyrie Irving a los Dallas Mavericks para formar una dupla letal con Luka Doncic parecía ser la última bomba del mercado de la NBA en la presente temporada, pero ni mucho menos se ha dado así. Cuando todo parecía encaminado que los Nets afrontaran la segunda parte de la temporada con Kevin Durant como única estrella, el escolta de 33 años ha protagonizado un nuevo giro en su carrera aterrizando en Arizona tras comprometerse con los Phoenix Suns en las últimas horas.

El equipo dirigido por Monty Williams ha caído en picado en la clasificación de la Conferencia Oeste desde que su líder, Devin Booker, se lesionó a finales de 2022 y no solo el base de 26 años ha regresado a escena para volver a colmar de ilusión el Footprint Center, sino que contará con Durant para escalar posiciones en la tabla y convertir de nuevo a los Suns en serios aspirantes a ganar el anillo esta temporada, un título que hasta la fecha tenía a los Celtics como claros favoritos.

Pero ojo, que Booker vaya a gozar ahora de un aliado de lujo para sembrar el caos en el Oeste no es la única novedad que se ha producido en este este apartado ya que, en Los Ángeles, con Russell Westbrook como protagonista, también estalló anoche un bombazo de primer calibre con la salida del escolta a Utah Jazz.

Y es que el mencionado Westbrook encabeza un mega traspaso con 8 jugadores implicados: junto a él, Juan Toscano-Anderson y Damian Jones ha puesto rumbo a Utah, equipo del que han salido Mikel Conley y Nickeil Alexander-Walker para poner rumbo a Minnesota y, en consecuencia, de los Timberwolves se han fugado D’Angelo Russell, Malik Beasley y Jarred Vanderbilt con destino Los Ángeles.

De esta forma, LeBron James y Anthony Davis no solo se han librado de un jugador con el que no guardan una gran relación y que no estaba cumpliendo con las expectativas depositadas en él, Westbrook, sino que con estos tres refuerzos han conformado una plantilla muy amplia y compensada de cara a sus aspiraciones de colarse en los play-off de la Conferencia Oeste y, por qué no, soñar con un anillo que ahora, además de los Celtics, cuenta con otros candidatos inesperados como los Suns de Durant.