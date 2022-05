Lakers es una bomba: LeBron James y Russell Westbrook, al mercado

Los Playoffs de la NBA han alcanzado un punto de no retorno para Philadelphia 76ers y Dallas Mavericks en el que un tropiezo en esta próxima madrugada marca un adiós anunciado, y en el caso de los Sixers este es más que probable tras el durísimo batacazo que ha supuesto la noticia de perder seguro para el choque a Joel Embiid. Pero por un momento déjenos salir de las eliminatorias por el título para una vez más hablar de los Lakers, LeBron, Westbrook, el mercado y los problemas que subyacen en el Crypto.com.

La posibilidad que alberga The King de desplegar su actual contrato por dos temporadas más, a razón de cerca de 100 millones de dólares, parece que puede sufrir una abrupta parada, pero esta solo puede llegar de manos del jugador, ya que Jeanie Buss ha confirmado que El Rey dispondrá del tiempo que desee en la franquicia. Al respecto se dice que LeBron realizará un último esfuerzo la próxima temporada antes de salir de Los Ángeles, tanto si triunfa con la Fiebre Amarilla como si vuelve a fracasar. Lo que sí es seguro es que la sintonía entre su estrella y el equipo de cara al mercado debe ser total si quieren formular un matrimonio de conveniencia fiable para las dos partes, y para ello es necesario que haya muchas salidas y varios fichajes.

Una de las claves de este próximo mercado es Russell Westbrook y su venta, que para todos los actores implicados resulta esencial en la construcción de un nuevo proyecto convincente. Es más, tantos problemas le ha dado el ex Oklahoma, Houston o Washington a Lakers que Sam Amick, periodista The Athletic, asume que fue Russ el gran obstáculo en la continuidad de Frank Vogel en los Lakers al no conseguir este último que el All Star funcionara.



Tercer pulso y KO definitivo

El tercer capítulo para Sixers y Dallas, como decimos, es definitivo (si no físicamente, sí moralmente) y ambas franquicias tienen problemas. Los más graves son para los de Pensilvania, que si bien arrastran el mismo problema que los Maverick con respecto a la distancia que les separa de sus adversarios (ambos equipos han perdido por una gran diferencia sus dos primeros partidos), al menos los de Jason Kidd sí pueden contar con su estrella, un Luka Doncic que tratará de que la heroica sirva para acortar distancias con los Suns (3.30, hora española). Por el contrario, Embiid no ha podido superar la fractura orbital que se produjo ante Toronto y volverá a estar ausente esta noche ante Miami (1.00, hora española). Difícil es poco.