Las lágrimas de LeBron James y Stephen Curry encuentran una solución de última hora: James Harden

El destino de dos de los mejores jugadores de todos los tiempos, que a la vez son las dos estrellas de los dos conjuntos más mediáticos de la NBA, pende de un hilo y este, por azares y por el mal hacer de ambos conjuntos californianos, les puede llevar a un final de campaña desesperante, por eso de una u otra forma, LeBron James y Lakers y Stephen Curry y Warriors han hallado un cauce de salvación que favorece a los dos, el que puede ofrecerles James Harden.

Y más concretamente Los Angeles Clippers, cuartos del Oeste, dos victorias por encima del quinto, Dallas Mavericks, y con la necesidad de romper esa diferencia en su favor y, a la vez y de forma indirecta, echar un cable a los de púrpura y oro y a los de La Bahia.

Cambio de puestos y aire

Y es que esta madrugada no solo juegan los cuatro equipos, sino que los vecinos incómodos de los Lakers lo hacen ante Sacramento Kings, octavos de ese lado del charco y por tanto rivales de LeBron, Anthony Davis y compañía por alcanzar una perspectiva mejor en el Playin. Y no es este asunto un tema menor, ya que el séptimo y el octavo tienen dos pelotas de partido; el que pierda tiene otra opción de llegar al Playoff ante el mejor de la pelea entre el noveno y el décimo. Estos dos últimos puestos no, quien pierda se va a la calle y quien gane deberá volver a hacerlo ante el peor del 7º y el 8º. Ya sabemos que Warriors muy probablemente, si no hay catástrofe y machada de los Rockets, serán el último equipo con billete (10ª) a la fase del KO y en ella, a un partido, prefieren evitar el Crypto.com.

A Curry y sobre todo LeBron no les queda mucha cuerda, de modo que perderse la fiesta de los Playoff, pese a todo, no está entre sus planes.

Choques clave

Así, los Clippers (47V 27D) de James Harden se ven las caras en el Golden 1 (4.00, hora española) ante unos Kings (43V 31D) que aventajan a Lakers (42V 33D) en dos partidos, de modo que en este esprint final de la regular season aún hay opciones de que Kings y Lakers intercambien posiciones, con lo que favorecerían a Warriors, que reciben la visita de los Mavs (4.00, hora española). Para ello, claro, es fundamental que los angelinos venzan en su duelo ante los Raptors (1.00, hora española). La impactante imagen de Steph llorando de frustración puede tener una buena alegría esta madrugada.