Stephen Curry se harta, Davis crea un cisma por Bryant y Durant asusta

Golden State Warriors todavía no se ha encontrado con el equipo ganador que fue hace solo unos meses; ese proceso de reconciliación con su defensa, su juego, su competitividad, todavía no ha llegado. Y puede que esta temporada ya no lo haga. Ayer los de San Francisco volvieron a perder en el regreso de Stephen Curry, también de Klay Thompson, a las pistas, donde de nuevo hay otra estrella señalada. Las incógnitas californianas ahora son compartidas, aunque por otros motivos, por Los Angeles Lakers y Brooklyn Nets.

Sin Chris Paul y sin Devin Booker, Phoenix Suns asaltó el Chase Center con tres grandes actuaciones, las de Mikal Bridges (16), Duane Washington (21) y Damion Lee (22); con ellos y dos cuartos deleznables en defensa de los locales bastó para que los de Steve Kerr sufrieran su vigesimoprimera derrota en la regular season (113-125), que ya les mete en balance negativo (20V 21D). Y de nuevo Andrew Wiggins volvió a ser intrascendente, como otros tantos. Falla el alero, cumplen Curry (24), Thompson (29) y Poole (27), pero el resto del equipo desaparece.

Spurs, Wizards y Bulls, tres equipos sin nivel para optar a grandes cosas, son sus próximos rivales y han de darles a los de La Bahía algo de confianza ahora que han recuperado a su mejor jugador, pero el margen de mejora cada vez es menor.



Dos lesiones traumáticas

Las dudas también asaltan en Los Ángeles y Nueva York con Anthony Davis y Kevin Durant. Con respecto al segundo mejor equipo de esta temporada, los del Barclays Center, es verdad que hay cierto alivio con la confirmación de que el ligamento de KD no está roto y solo sufre un esguince, pero su tiempo de baja es indeterminado, lo que equivale a romper la gran dinámica de los Nets y rezar para que Durántula vuelva pronto y bien, no necesariamente por ese orden.

En Lakers la duda no es si Davis debe regresar cuanto antes o no, ya que obviamente los de Darvin Ham quieren a su mejor hombre con ellos cuanto antes. La duda viene dada por si Davis, cuando regrese, ha de hacerlo de ala-pívot, complementándose con Thomas Bryant, que haría de pívot, o deben volver a poner a La Ceja como center. Si por él fuera elegiría la primera opción, pero eso supone cambios drásticos en el quinteto de la Fiebre Amarilla…