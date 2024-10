LeBron hace ridículos los 111M y Stephen Curry y Green lucharon una bomba y ningunearon otra

Puede decirse que, tras los dos platos fuertes de la pasada madrugada, donde Lakers bajó a los suelos a unos Minnesota Timberwolves (110-103) que han perdido mucho sin Karl-Anthony Towns y Boston Celtics ha metido el miedo en el cuerpo al resto de franquicias tras aplastar a los renovados New York Knicks (132-109), esta noche echan a rodar algunos de los proyectos que se presentan como alternativas en el Oeste y el Este, desde Warriors, Suns y Grizzlies, a Bucks, Sixers y Heat. Sobre los de San Francisco, que ilusionan, puedo haberse escrito otra historia.

Lakers ganó en el Crypto.com gracias a un colosal Anthony Davis que lleva varias temporadas siendo el mejor jugador de la franquicia, sin embargo, los focos se fueron a padre e hijo, LeBron y Bronny, que por primera vez y en partido oficial compartieron espacio. Lo más importante para ellos es que han arrancado ganando a uno de los teóricos proyectos ganadores de esa franja de Norteamérica, los wolves, y de paso retrataron a estos y su siempre polémico jugador.

Y es que uno de los jugadores más criticados de la NBA en relación calidad-precio, Rudy Gobert, va a extender su vinculación con el equipo de Mineápolis por tres empradas a razón de 110 millones de dólares; que lo valga o no ya es cuestión de gustos. De momento, Davis fue una pesadilla para él en el choque, anotando 36 puntos y cogiendo 16 rebotes, por el 14/13 del francés, que jugó tres minutos menos, 35.

Más allá del debut de muchos de los equipos llamados a hacer ruido esta temporada, Draymond Green no se ha mordido la lengua a la hora de hablar sobre las posibilidades manejadas por los del Chase Center en el mercado, donde los Warriors trataron de crear en torno a Stephen Curry un equipazo, siendo Paul George y Lauri Markkanen las bombas que estuvieron cerca de formalizar su ok… aunque de forma separada.

El ala-pívot confirmó a Anthony Slater que iban a por sendos jugadores, porque “si consigues a esos dos jugadores, causarás un gran revuelo. Pero los Clippers no estaban realmente dispuestos”, decía. Aunque uno por encima del otro. George fue el prioritario, el finés, la respuesta. Es más, Green afirmó que se pedía demasiado por Markkanen, que no lo valía, y esa fue la razón de que no fuera firmado. Era un “mal acuerdo”, lo del jugador de Utah, “sin George, está claro que a los Warriors no les gustó el precio considerando el retorno de la inversión".

