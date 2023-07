LeBron James celebra su nueva ‘arma secreta’ para dominar la NBA: es la estrella tapada de Lakers

Los Lakers no han sido el equipo más activo en este inicio de mercado de la NBA. La franquicia californiana no tenía mucho margen para moverse en el mercado de agentes libres y decidió que su prioridad sería retener a sus figuras más importantes de cara a la próxima temporada. Un plan que según David Ham, su entrenador, tiene una clara intención, convertir a su joven más prometedor en estrella. Se trata de Austin Reaves, la gran revelación de la temporada pasada que cada vez apunta más alto.

Los angelinos son conscientes que si quieren ganar un decimonoveno campeonato de la NBA deben hacerlo ya. La edad está comenzando a castigar el físico de un LeBron James que, por primera vez en casi 20 años, está dejando de ser el mejor jugador del mundo. Ante esta situación, los de oro y púrpura han sido capaces de encontrar una tercera pata sobre la cual sustentar la anotación del equipo en un Austin Reaves al que su entrenador, en una entrevista para el podcast Uncut, ya proyecta como un All-Star: “Voy a decirlo para que quede grabado. Será All-Star en algún momento de su carrera”.

El escolta de los Lakers hizo una temporada donde fue creciendo partido a partido hasta el punto de ser uno de los líderes del equipo en los playoffs, donde fue capaz de promediar 16,9 puntos y 4,6 asistencias, todo con un 44% de acierto en los tiros de tres. Demostrando así tener la personalidad propia de un ganador, algo tan importante como el talento en la NBA.

Pese al nivel de Austin Reaves, los Lakers siguen faltos de un jugador capaz de organizar el juego cuando LeBron no está en pista. El escolta es un buen anotador, pero no es un playmaker, de modo que, por ahora, la creación del juego seguirá en manos de un LeBron que ya no puede jugar 35 minutos cada noche y que deberá delegar su responsabilidad en jugadores como Gabe Vincent o el mismo Reaves que no son organizadores naturales.

Así pues, LeBron James tiene motivos para ser optimista de cara a la próxima temporada, ya que según cuenta su entrenador, los Lakers contarán con un tercer jugador de calibre All-Star, algo que seguro no esperaba nadie en Los Ángeles.