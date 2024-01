LeBron James define el All-Star sentenciado en los Lakers: adiós a un antiguo amigo de Steph Curry

La temporada de los Lakers ha pasado, en cuestión de tres meses, de ser de lo más prometedora, a un completo fracaso y requerir de un auténtico terremoto para poder cambiar la situación de un equipo que desde que ganó el In-Season Tournament no ha sido capaz de levantar cabeza, acumulando, hasta esta fecha, un balance de 22 victorias y 22 derrotas, el cual lleva al equipo de LeBron James, a ocupar una muy mala, novena posición en el oeste, la cual deja a los californianos con la opción de entrar a Playoff en caso de superar el Play-In.

Ante una situación tan delicada, en Los Ángeles ya han comenzado a planificar los primeros cambios de la temporada antes que se acabe el mercado de traspasos. En este sentido, en Los Ángeles ven más fuera que dentro a un D’Angelo Russell, que, pese a haber sido un All-Star, no es el jugador que necesitan los de oro y púrpura, que antes de un base creativo y anotador como Russell, necesitan un buen defensor antes que un buen atacante.

Todos los traspasos llevan a ‘DLo’

La realidad es que a cada rumor de traspaso que implica a los Lakers, incluye al que fuera, durante media temporada, escudero de Steph Curry en los Warriors a lo largo de 2019, cuando firmó un contrato de 117 millones de dólares tras haberse convertido en un All-Star de pleno derecho.

Ahora, en cambio, la realidad de D’Angelo es muy distinta a la que afrontaba en la agencia libre de 2019, pues ya no es ese jugador estelar que todos deseaban en la NBA, sino que se ha convertido en un buen complemento ofensivo cuyas carencias defensivas lo convierten en un jugador propio de equipos que no luchan por campeonatos, algo que no quieren ser estos Lakers de LeBron James.

Así pues, cuando el río suena es que agua lleva, en este caso, se trata del posible traspaso de D’Angelo Russell, el cual parece tener las horas contadas como compañero de un LeBron James que sabe que si quiere competir por el campeonato necesita a un base mucho más completo que el ex de Warriors, cuya defensa es, como mínimo, muy cuestionable.