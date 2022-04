LeBron James depende de un amigo; Doncic, Jokic y Embiid, a por el MVP

Si nos atenemos a lo que ha sido la temporada de los dos equipos que se enfrentan en este choque decisivo por el Play-in, los Lakers están condenados. Situados dos partidos por detrás de San Antonio Spurs -33V 45D unos; 31V 47D, los otros-, la Fiebre Amarilla necesita ganar al líder de todo, Phoenix Suns, en su campo (miércoles, 4.30, hora española), el Footprint Center, con LeBron James puesto en tal de juicio y, eso sí, de nuevo con Anthony Davis en sus filas. Resulta paradójico que un reconocido amigo del de Akron, como es Chris Paul, pueda mandarle definitivamente a la lona.

La derrota de anoche de los de púrpura y oro frente a Denver Nuggets (118-129), con los que cerrarán la regular season, y la victoria de los de Gregg Popovich ante Portland Trail Blazers (113-92) pone a los tejanos dos partidos por delante de los angelinos, que desde ahora solo pueden hacer una cosa: ganar y esperar. El problema para LeBron, Davis y compañía es que les cuesta demasiado lo primero y esta vez tendrán que hacerlo contra unos Suns que están guardando la ropa -en su derrota frente a Oklahoma (117-96) no jugaron sus estrellas- sabiéndose ya líderes, pero que pueden poner toda su artillería para finiquitar a The King. De no ser así, ¿puede llegar por ahí la última esperanza de Los Angeles Lakers?

Tras Suns, Warriors, Thunder y Nuggets dictarán sentencia para los de Frank Vogel; por su parte, los Spurs se las verán con Nuggets, Timberlwolves, Warriors y Mavericks. Así, a simple vista, lo cierto es que ninguno de los dos equipos tiene buen calendario, pero esos dos partidos de ventaja de los inquilinos del AT&T Center parecen un muro infranqueable para estos Lakers. Veremos. Mientras, además, los líos se multiplican en el Crypto.com Arena ya que a LeBron le llueven las críticas por su falta de liderazgo y por su lesión, que sigue siendo una incógnita e incluso para ciertos sectores de la opinión pública, una duda.



El MVP, ¿hacia dónde?

Los números de Nikola Jokic son impresionantes, como los de Joel Embiid, ¿pero han visto al nivel que está Luka Doncic? A decir verdad, se tiene la percepción de que el esloveno ha llegado tarde a la pelea por el premio al mejor jugador de la temporada, pero lo cierto es que ahora mismo es el jugador más determinante de la liga y ha metido a Dallas en la lucha por la tercera plaza del Oeste. Un asunto para nada menor. Es más, de hacerlo, Luka y Dallas podrían conseguir (teóricamente en el caso de los Sixers) mejor posición que Jokic y Embiid con un equipo mucho peor ¿Merecería el MVP en tal caso el 77? Quizá oliéndose el peligro, Doc Rivers ha resaltado que es el center de Philadelphia quien más lo merece, y seguramente tenga razón por la regularidad mostrada, pero a estas alturas de la campaña y entre tanta excelencia, ninguno de los tres nombramientos sería descabellado. En su último partido firmaron 44 puntos el camerunés; 38 el serbio y 32 el esloveno.