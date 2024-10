LeBron James lo sacó campeón en Cleveland: Jimmy Butler debe esforzarse más, va por su temporada 17

La NBA ha tenido en su historia un cantidad importante de camisetas retiradas, desde Michael Jordan hasta Manu Ginóbili, así como otros miembros del Salón de la Fama que marcaron una época. Junto a LeBron James, un jugador brilló en su época en Cleveland Cavaliers, ganó el anillo y sigue los pasos del 'King', se va por su temporada 17 y no tiene cuándo parar. Esta vez, con Miami Heat está enfocado en llegar lo más lejos posible y seguir escribiendo su nombre en la historia.

Se trata de Kevin Love, el mítico alero-pívot de 36 años que no mira el retiro ni de cerca y junto con Butler tiene toda la intención de intentar conseguir una vez más el anillo, el cual se le hizo esquivo hace dos temporadas cuando los Denver Nuggets se coronaron campeones. La experiencia de uno de los mejores de LeBron James suma considerablemente al roster comandado por Erik Spoelstra, también determinado a llevar a sus Heat camino a la gloria. Lo concreto es que el nacido en California ya es una leyenda viviente de la NBA.

La grandeza de Love

A estas alturas de las circunstancias, Kevin Love es sinónimo de grandeza y vigencia, se presentó como todas las temporadas al Media Day para enfocarse en la temporada con Miami Heat. A la edad que tiene, sigue figurando entre los aleros-pívots con mayor recorrido en la liga más importante del mundo y esta temporada 17 no será la excepción.

La motivación del alero

Junto con Irving y James formaron una de las mejores sociedades de la NBA, pero ahora le toca seguir con Butler y Adebayo un camino bastante complicado. Sin embargo, el ex All Star mantiene sus objetivos intactos. “Tengo gasolina al menos para dos años más. Me encantaría llegar a la cifra redonda de los 20 años”, comentó Love.

Quiero igualar a los mejores

Kevin Love fue drafteado en 2008, y de aquella selección hay algunos jugadores vigentes como Westbrook, Brook Lopez o DeAndre Jordan. El jugador de los Heat se ha destacado no solo por seguir activo, sino por sumar en puntos y asistencias. De ese modo, entrando a la temporada 17, quiere igualar la cifra de basquetbolistas de la talla de Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Udonis Haslem y Jamal Crawford.