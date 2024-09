Shaquille O'Neal elige al peor NBA de la historia y llama 'vago' a un All-Star que firmó por 250 M

Shaquille O'Neal, leyenda de la NBA y analista del canal oficial de la liga, volvió a criticar duramente Rudy Gobert. El exjugador de Magic, Lakers y Heat no pierde oportunidad para pegarle con dureza al pivot francés de los Minnesotta Timberwolves.

Durante su participación en el Podcast 'GOAT Talk', Shaq fue consultado por el peor jugador de la historia de la NBA y no dudó ni un segundo en dar su respuesta: Gobert.

A su vez, O’Neal también aprovechó para pegarle a Ben Simmons, otro de los jugadores más criticados por la prensa y los fanáticos en el último tiempo.

“Es otro vago. ¿Sabes por qué? Porque si firmas un contrato por 250 millones de dólares, muéstrame 250 millones. Hay una razón por la que ahora camino raro y no puedo girar el cuello, porque jugué por los 120 millones que gané como jugador. Hay tipos como él que joden el sistema allí ganando todo ese dinero y no saben jugar", argumentó Shaq.

