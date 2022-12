LeBron James y Antetokounmpo alegran la NBA: no se veía desde 1982

Noche de emociones en la NBA tanto para LeBron James como para Giannis Antetokounmpo. ‘The King’ consiguió una nueva victoria para sus Angeles Lakers el día que cumplía 38 años. 47 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias para guiar a la franquicia angelina a una victoria 130-121 ante los Atlanta Hawks que sitúan a los amarillos en la posición 15º de la Conferencia este con un balance de 15 victorias y 21 derrotas, pero con opciones, aunque complicadas, de entrar aún en los playoffs.

“Me siento mejor ahora que con 18. Con 18 años sabía que pertenecía a la NBA pero no sabía jugar ni lo que podría llegar a ser. A veces me siento como un niño en la pista, me lo sigo pasando bien. Trabajo para estar física y mentalmente preparado cada día, sé que puedo ser uno de los mejores de siempre. Las narrativas van cambiando cada temporada, hay frustraciones, y tienes que saber lidiar con ello”, comentaba LeBron James al acabar el partido a los medios de comunicación estadounidenses, y no es para menos. Aún queda ‘The King’ para rato.

Por su parte, Giannis Antetokounmpo guio a los Milwaukee Bucks a una nueva victoria 123 a 114 ante Minessotta Timberwolves. Una victoria que sirvió para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas que le sirven para mantener la 2ª posición en la Conferencia Este con un balance de 12 victorias y 12 derrotas. Una noche que nunca olvidará el griego, ya que, por primera vez desde 1982, un jugador de la NBA logra realizar dos partidos consecutivos con un 40+20, y es que el griego abandonó el Fiserv Forum con 43 puntos, 20 rebotes y 5 asistencias, con un 60% de acierto en tiros de campo.

“Es un gran logro para mí estar en compañía de estos jugadores”, comentaba el jugador al acabar el encuentro a los medios de comunicación locales. “Lo que más destaco de Giannis es su fuerza, su determinación, su deseo, y su capacidad para encontrar al mejor compañero en cada situación. Está hecho para competir a este nivel”, dijo su entrenador, Mike Budenholzer, al terminar el partido en rueda de prensa.