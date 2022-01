LeBron James y Lakers dinamitan la NBA: Ben Simmons pese a Westbrook

El mal inicio de temporada de Los Angeles Lakers continúa colocando a los de púrpura y oro en el centro de todas las miradas de cara al cierre de la ventana de transferencias en la NBA el próximo 10 de febrero, teniendo en cuenta que los de Rob Pelinka continúan sin descartar el traspaso de Russell Westbrook. No es ningún misterio que el base no ha terminado de encajar junto a Anthony Davis y LeBron James en el esquema de Frank Vogel, mientras que el gran objetivo de la franquicia continuaría siendo Ben Simmons. El australiano continúa apartado de los Sixers y a la espera de ser traspasado; aunque The Athletic; los Lakers no son una opción para los 76ers, que continúan soñando con hacerse con Damian Lillard o Bradley Beal.

Por el momento, la primera medida que habrían tomado de forma inmediata en la franquicia angelina sería el colocar el cartel de transferibles a DeAndre Jordan y Kent Bazemore según avanza ESPN, buscando cambiar algunas piezas y ajustar las necesidades que continúan sin estar cubiertas para los de Frank Vogel. Tras la salida de Rajon Rondo rumbo a Cleveland Cavaliers y traer de vuelta a Stanley Johnson, los Lakers buscan realizar más movimientos para continuar mejorando, aunque la llegada de Ben Simmons solamente podría producirse a cambio de Russell Westbrook y su contrato de 44 millones de dólares.

Traspasar a DeAndre Jordan y Bazemore permitiría a Los Angeles Lakers ser más activos en el mercado de traspasos antes del cierre en febrero. El pívot comenzó siendo titular en el inicio de la temporada; aunque ha pasado por completo a un segundo plano, con el propio LeBron James actuando como center por delante en su rotación. Bazemore también comenzó siendo titular y generando muchas expectativas, aunque su rendimiento no ha sido el esperado, al no conseguir encontrar regularidad en sus números.

Las próximas tres semanas antes de la llegada del mes de febrero se perfilan como claves para que Los Angeles Lakers, sin descartar todavía la posibilidad de hacerse con Ben Simmons y confiando en que los Sixers cambiarán de opinión al no contar con demasiadas opciones para traspasar al jugador australiano. Un acuerdo que parece muy improbable en estos momentos, aunque según avanza The Athletic, los Lakers están dispuestos a moverse antes de la fecha límite para buscar mejorar sus opciones de conseguir el Anillo este curso, con LeBron James como líder.