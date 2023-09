LeBron James y los Knicks plantean el ataque final por Antetokounmpo: Luka Doncic seguirá sus pasos

Pese a que el Mundial de baloncesto está copando la mayoría de la actualidad baloncestística, la NBA sigue funcionando sin parar. En este sentido, ante la falta de competición, siguen circulando los rumores y los posibles movimientos, tanto de presente como de futuro. En esta línea, Giannis Antetokounmpo está siendo de máxima actualidad, pues sigue dejando su futuro en el aire, generando así multitud de rumores sobre su futuro lejos de Milwaukee.

La superestrella de los Bucks tiene claro que su legado va por delante de todo, incluso de su lealtad a su actual franquicia. Giannis sabe que no está en un gran mercado como lo pueden ser Los Ángeles o Nueva York y eso podría ser negativo para su carrera, pues no está dispuesto a sacrificar tiempo si no puede ganar campeonatos en su actual equipo, con el que tiene contrato por las dos próximas temporadas.

La realidad es que los Bucks no son los mismos que se coronaron campeones hace dos temporadas y su nivel es sensiblemente más bajo. Ante esta situación y en vistas de lo difícil que puede ser volver a ser campeón, Antetokounmpo podría valorar una salida si no hay posibilidad de ganar en lo que le resta de contrato, atrayendo así el interés de media liga, pero en especial de Lakers y Knicks, que, según el periodista Marc Stein, son los favoritos para seducir al griego.

De hecho, el ex jugador, Richard Jefferson, en Road Trippin ha dejado claro qué necesitan los Bucks para retener a su leyenda: “Los Bucks pueden retener a Giannis si ganan un campeonato en los próximos dos años, si no lo hacen creo que Giannis se irá”.

Camino parecido para Doncic

Lo que le está sucediendo a Antetokounmpo es muy asimilable con lo que está viviendo Luka Doncic. El esloveno ni se ha acercado a ganar siendo jugador de los Dallas Mavericks, algo que debería comenzar a preocupar al ex del Real Madrid, que pese a ser todavía muy joven, no deber permitirse perder el tiempo si lo que quiere es ganar títulos. En este sentido, haría bien emulando los pasos de Giannis y buscando un equipo si Dallas no le da opciones reales en lo que le queda de contrato con la franquicia texana.