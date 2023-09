Steph Curry se lo suplicará a los Warriors: LeBron y Lakers amenazan el fin de los ‘Splash Brothers’

Los Golden State Warriors llevan años haciendo historia, la franquicia liderada por Stephen Curry ha sido capaz de ganar cuatro de los últimos diez campeonatos de la NBA, formando parte de seis de dichas finales de la liga. En este sentido, el conjunto de la Bahía ha formado la mayor dinastía de los últimos años gracias, en gran parte, a la pareja formada por Steph Curry y Klay Thompson, los famosos Splash Brothers, los cuales, a base de triples han dominado por completo la liga.

Fecha de caducidad para una dupla legendaria

Si bien es cierto que no es inminente, en los Warriors ya están pensando en el futuro. El contrato de Klay Thompson acaba al finalizar la presente temporada, de modo que se convertirá en agente libre sin restricciones, algo que asusta a unos Warriors que no tendrían potestad alguna sobre su leyenda. Sobre esta situación, ha hablado Joe Lacob en The Athletic, propietario de la franquicia: “Hemos tenido conversaciones muy breves, pero son muy tempraneras. Veremos si podemos llegar a un acuerdo que permita a Klay estar aquí mucho tiempo, es lo que nos gustaría”.

Con las palabras del máximo accionista de los Warriors, parece que todos están remando para traer de vuelta al escolta de cara a las próximas temporadas. Y es que, la realidad es que el rendimiento de Klay no es el mismo de antes de las lesiones. Especialmente en el apartado defensivo, donde deja algunas lagunas cuando debe frenar a los aleros rivales. Sin embargo, los californianos no pueden permitirse perder al legendario escudero de Steph Curry, pues es parte del legado de la franquicia y su salida haría mucho daño al mismo Curry.

LeBron y Lakers al acecho

La carrera de Klay siempre ha ido ligada, en parte, con los Lakers, pues desde hace años, se le ha vinculado con la franquicia angelina. El escolta es un perfil que encaja a la perfección con lo que necesita LeBron, tiradores de máxima efectividad para abrir el campo. Faceta en la que Klay es excelso y donde promedió un 41% de acierto la pasada temporada con más de 10 lanzamientos por noche. Una auténtica salvajada.

Así pues, con el futuro de Klay todavía por decidir, los Lakers de LeBron haría bien de seguir su situación, pues sería una incorporación fantástica para los angelinos.