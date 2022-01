LeBron James y los Lakers se estrellan con Westbrook: palo por Simmons

Los Angeles Lakers siguen muy activos en el mercado NBA de traspasos antes de que llegue la fecha límite en febrero, a pesar de que los de Rob Pelinca no han conseguido cerrar todavía ningún intercambio. Las sensaciones que están dejando los de púrpura y oro sobre la pista continúan dejando muchas dudas, a pesar de que LeBron James está mostrando una versión excepcional con grandes promedios. El que continúa estando en entredicho es Russell Westbrook, que no ha terminado de encajar en los Lakers, y tampoco ha dado un paso al frente para acompañar a The King desde que Anthony Davis sufrió su lesión de rodilla. La franquicia angelina está abierta a traspasar al base, aunque no hay por el momento ningún interesado en asumir su contrato según The Athletic; tras la negativa de los Sixers a traspasarlo a cambio de Ben Simmons.

El director de operaciones de Philadelphia 76ers, Daryl Morey, ya traspasó a Westbrook durante su paso por los Houston Rockets, por lo que no está interesado en firmar nuevamente al base. El margen de maniobra para Los Angeles Lakers si no traspasan a uno de sus titulares es muy estrecho; dado que la mayoría de jugadores demandados cuentan con mucha competencia en la NBA, por lo que otras franquicias pueden ofrecer mejores ofertas que los propios Lakers. Los últimos avances resaltan la posibilidad de traspasar a algunos de los veteranos que apenas están contando con minutos como DeAndre Jordan; a pesar de que tampoco cuentan con demasiados interesados.

Desde la negativa de los Sixers, los dos objetivos de los de púrpura y oro en el mercado han sido Jerami Grant y Myles Turner, aunque hasta el momento ni Detroit ni Indiana están conformes con la propuesta que les ha llegado por parte de los Lakers. Con una plantilla veterana y sin apenas límite salarial, los movimientos de los californianos son muy limitados; señalando solamente a Talen Horton-Tucker y Kendrick Nunn como los dos grandes activos por los que podrían sacar algo a cambio.

A menos de que alguna franquicia se interese a última hora en Russell Westbrook, es difícil de imaginar que Los Angeles Lakers puedan completar alguno de los traspasos de su lista de deseos; por lo que es muy probable que no podrán incorporar un nuevo apoyo que pueda ayudarlos en su gran propósito de hacerse con el Anillo este curso. Con un récord actual de 21-21 y como séptimos de la Conferencia Oeste, el objetivo a corto plazo para los de LeBron James pasa por volver a encadenar varias victorias consecutivas y quedar entre los cuatro primeros para asegurarse el factor campo a favor en los Playoffs y evitar tener que pasar por el Play-In como la temporada pasada.