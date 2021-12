LeBron James y Stephen Curry comparten golpe de efecto a la NBA

La distensión abdominal que sufre LeBron James ha servido quizá para borrar de un golpe duro y certero muchas dudas de las que planeaban sobre el proyecto de Los Angeles Lakers, al menos por el momento, tras ganar estos sin The King a uno de los otros favoritos, contra todo pronóstico, como hicieron los de púrpura y oro esta noche con Miami Heat. Y los que no aflojan son los Warriors, que no solo volvieron a ganar esta madrugada, sino que han amanecido una noticia que dispara sus opciones de luchar por el título de Conferencia y quién sabe si por el Anillo.

Una de las armas que más y mejor están esgrimiendo los angelinos es la rejuvenecida característica de francotirador de Carmelo Anthony, jugador en el que se apoyaron Anthony Davis (24), Russell Westbrook (25) y un portentoso Malik Monk (27) para tumbar a los de Florida en el Staples Center. Recuperar a Caramelo para la causa, especialmente en las rondas finales, puede ser clave. Ayer entre los cuatro consiguieron 88 de los 120 puntos con los que los Lakers acabaron con los Heat de los Jimmy Butler, Kyle Lowry, Bam Adebayo y compañía, que no es poco. Desde luego fue una victoria balsámica, ya que con este triunfo la Fiebre Amarilla alcanza en victorias (7-5) a Mavericks, Nuggets, Suns y apaciguan las aguas entorno a su mal inicio.

Más y mejor van los Golden State Warriors de Stephen Curry, que volvieron a ganar esta madrugada, esta vez a Minnesota Timberwolves (123-110) con 25 puntos del playmaker y 35 de Andrew Wiggins. Pese a que esta vez Jordan Poole se quedó en ‘solo’ 14 puntos, la aportación de Kevon Looney (11) y Otto Porter (10) bastó para finiquitar a los de Mineápolis, que se quedan con solo 3 victorias y dejan a los de San Francisco como líderes absolutos de la mejor liga de baloncesto del mundo con un récord de la temporada sorprendente: 10-1.



Otro impulso más

Y si las cosas van a pedir de boca para los pupilos de Steve Kerr, la buena nueva con su estrella caída, Klay Thompson, hace que su presente y su futuro sea aún más halagüeño, ya que se prevé que el tirador incluso adelante fechas en su ansiada vuelta. Adrian Wojnarowski de ESPN aseguraba que tiene una fecha límite para su regreso que “probablemente se establecerá dentro de las próximas dos semanas”, comentó, asegurando que la idea es que esté en torno al 20 diciembre con el equipo.