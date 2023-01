LeBron tiene en sus manos la llegada del próximo superquipo a la NBA

El próximo draft de la NBA viene cargado de talento generacional, especialmente por dos jugadores con potencial de ser fenómenos capaces de ser la cara de la liga durante los siguientes 10 años. Victor Wembanyama y Scoot Henderson son los prospects con más hype de los últimos años.

Wembanyama es el jugador con mayor proyección de toda la historia, un chico de 2’19 que es capaz de botar el balón como un base, tirar de tres sin problemas y taponar con facilidad gracias a su envergadura de 2,40 metros.

Por su parte, Scoot Henderson es un base perfecto, capaz de dirigir el tempo de los partidos a su antojo, de anotar, pasar, tirar y penetrar a un gran nivel. Es sin duda otro talento generacional.

En la parte baja de la liga ya hay una competición en marcha, ver quien es capaz de perder más partidos. Pues los tres peores equipos tienen un 14% de llevarse la primera elección del draft. Sin embargo, no todo el mundo que está abajo lo está intencionadamente.

El peligro no se encuentra en esos equipos perdedores. Sino que está más arriba, en los Pelicans, que sueñan con una carambola histórica. Los de New Orleans están en la zona alta de la tabla y si no hay ninguna tragedia, su propia elección no les dará opción a estar en la lotería del draft. Sin embargo, poseen una elección muy valiosa, la de los Lakers. Los angelinos se encuentran en la 12ª posición en el Oeste, lo que les daría opciones reales de obtener la primero o segunda elección del draft.

Entonces, se podría dar un caso en el cual los Pelicans, que ya cuentan con un equipo capaz de luchar de tú a tú contra cualquiera, incorporaran a un segundo talento generacional como lo pueden ser Wembanyama o Henderson.

Hay que resaltar que los de New Orleans ya cuentan con estrellas como Zion Williamson, Brandon Ingram y C.J McCollum rodeados de excelentes jugadores de rol como Jonas Valanciunas o Herbert Jones.

En resumen, LeBron y los Lakers podrían acabar provocando accidentalmente la formación de un nuevo superequipo en New Orleans. Para evitarlo lo único que deben hacer los de dorado y púrpura es ganar partidos, algo que hasta ahora no se les ha estado dando bien. Pues desde que ganaran el anillo en 2020, los californianos no han hecho más que moverse mal en el mercado y han acabado confeccionando una plantilla sin pies ni cabeza incapaz de jugar bien al baloncesto.