Lo comparaban con Kevin Durant, mejora a Zach LaVine y abandonaría a Zion para unirse a LeBron James

Con la temporada 2024/2025 de la NBA cada día un poco más cerca de comenzar, las diferentes franquicias siguen estudiando sus plantillas para vislumbrar cuáles son los movimientos más adecuados para poder mejorar los resultados y acercarse a arrebatar el campeonato a unos Boston Celtics que serán el equipo a batir. En este sentido, los Lakers todavía tienen mucho trabajo por delante y no cesan a la hora de buscar refuerzos para un LeBron James que quiere su quinto anillo. Un anillo que con Brandon Ingram estaría más cerca.

El alero de los New Orleans Pelicans no acaba de encajar con Zion Williamson en el equipo de Luisiana, donde pese a haber juntado a una de las parejas jóvenes más interesantes de toda la NBA, no ven los resultados esperados, lo que los podría llevar a asumir el traspaso de un Brandon Ingram, cuyo encaje en los Lakers sería muy bueno. Tan es así, que en Bleacher Report ya hablan de un posible traspaso por el alero que fuera drafteado por los mismos Lakers.

Muchos puntos para que LeBron pueda dirigir el juego

Lo que necesitan los Lakers ahora mismo, son jugadores capaces de sumar puntos a la vez que generan espacio para que LeBron lleve el peso de la dirección del equipo. En este sentido, el perfil de Ingram sería ideal para ser el ejecutor en cuanto a los puntos que provienen del juego exterior. Y es que, mientras Davis controla todo lo relativo a la pintura, Ingram pasaría a aportar puntos desde las alas y la media distancia.

Además, el actual jugador de Pelicans, al que siempre han comparado a Kevin Durant, tendría un encaje mucho más sencillo que el que pudiera tener Zach LaVine. El escolta de Chicago Bulls necesita el balón para poder anotar puntos, mientras que Ingram sí que puede jugar sin balón. Además, en el aspecto defensivo, mientras que LaVine resta, Ingram, pese a no ser un especialista, aporta algo de valor.

Así pues, LeBron James ya sabe que los Lakers están trabajando en una de las opciones más interesantes de todo el mercado. Un Brandon Ingram que regresaría a Los Ángeles para ser una pieza clave del proyecto de los de oro y púrpura.