Arrasó a LeBron James en París 2024 y Tatum pide la vuelta a Celtics de la estrella del Real Madrid

Como ya es habitual, el torneo de baloncesto de los Juegos Olímpicos de París 2024 es un perfecto escaparate para todos aquellos jugadores que, por el motivo que sea están fuera del radar de la NBA. En este sentido, dentro del combinado nacional de Francia, Guerschon Yabusele brilló, junto a Victor Wembanyama como el mejor jugador del equipo, mostrando unas cualidades físicas que pocos le habían augurado cuando dio sus primeros pasos en los Boston Celtics.

El alero del Real Madrid ha sido capaz de evolucionar su juego hasta el punto de convertirse en una de las mayores estrellas del conjunto blanco gracias a un tiro de tres que ha evolucionado hasta convertirlo en un recurso de lo más eficiente y a unas cualidades físicas que lo hacen un dolor de cabeza en defensa y en toda una potencia a la hora de atacar el aro.

En este mismo sentido, que le pregunten a LeBron James lo que se siente cuando el portentoso jugador francés ataca con decisión el aro, pues, nada pudo hacer el rey para evitar salir en la que será una de las grandes fotos de los Juegos Olímpicos al recibir un mate de Yabusele.

LeBron James really got put on a poster by Guerschon Yabusele in the Olympic basketball final 😳🏀#Paris2024 pic.twitter.com/MEkw0DjVdC